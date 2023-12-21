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Верховный суд РК оставил без изменения приговор по делу об убийстве
Верховный суд РК оставил без изменения приговор по делу об убийстве - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Верховный суд РК оставил без изменения приговор по делу об убийстве
Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения приговор в отношении феодосийца, признанного виновным в убийстве. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:12
2023-12-21T13:12
2023-12-21T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения приговор в отношении феодосийца, признанного виновным в убийстве.Сообщается, что инцидент произошел в селе Ближнее под Феодосией 25 апреля 2023 года.Установлено, что ранее уже судимый за убийство феодосиец, находясь на территории домовладения своей соседки, в ходе конфликта с женщиной выстрелил ей в область грудной клетки из охотничьего ружья.Рассмотрев дело по существу, Феодосийский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателяВ Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собакиВ Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене
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феодосия, суд, крым, новости крыма, общество, приговор, верховный суд крыма
Верховный суд РК оставил без изменения приговор по делу об убийстве
Верховный суд РК оставил без изменения приговор застрелившему соседку мужчине
13:12 21.12.2023 (обновлено: 14:51 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения приговор в отношении феодосийца, признанного виновным в убийстве.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Ближнее под Феодосией 25 апреля 2023 года.
"Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, – сказано в сообщении. – Суд апелляционной инстанции признал доводы апелляционной жалобы осужденного не заслуживающими внимания, оставив в силе вынесенный городским судом приговор".
Установлено, что ранее уже судимый за убийство феодосиец, находясь на территории домовладения своей соседки, в ходе конфликта с женщиной выстрелил ей в область грудной клетки из охотничьего ружья.
Рассмотрев дело по существу, Феодосийский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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