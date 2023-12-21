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В России снизилась смертность - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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В России снизилась смертность
В России снизилась смертность - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В России снизилась смертность
Общая смертность в России снизилась почти на 10% в сравнении с допандемийным периодом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:24
2023-12-21T18:24
россия
татьяна голикова
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Общая смертность в России снизилась почти на 10% в сравнении с допандемийным периодом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.В тоже время ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года, добавила она.Вице-премьер также отметила результаты программы модернизации первичного звена здравоохранения. За весь период ее реализации охвачено около десяти тысяч объектов здравоохранения, а инфраструктурные улучшения произошли в каждом шестом объекте первичного звена."А до конца 2025 года таких объектов будет более 20 тысяч - то есть каждый третий, - уточнила Голикова. – Продолжение программы модернизации первичного звена по итогам и за пределами 2025 года позволит минимизировать количество аварийных зданий до минимальных цифр - 1,1%, и снизить долю устаревшего оборудования до 12,1%".За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели более 60% учреждений здравоохранения. В рамках Нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории Республики Крым открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Только за прошлый год в Крыму выявили республике выявили около шести тысяч новых случаев рака.Читайте также на РТА Новости Крым:Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях регионаСмертность от рака в России снизилась до минимальных значений – МурашкоДиспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна
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РИА Новости Крым
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россия, татьяна голикова, общество, здравоохранение в россии, новости
В России снизилась смертность

Голикова: общая смертность в России снизилась на 9,8% в сравнении с 2019 годом

18:24 21.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Общая смертность в России снизилась почти на 10% в сравнении с допандемийным периодом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.
"Общая смертность снизилась по сравнению с 2019 доковидным годом на 9,8%", – сказала Голикова.
В тоже время ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года, добавила она.
Вице-премьер также отметила результаты программы модернизации первичного звена здравоохранения. За весь период ее реализации охвачено около десяти тысяч объектов здравоохранения, а инфраструктурные улучшения произошли в каждом шестом объекте первичного звена.
"А до конца 2025 года таких объектов будет более 20 тысяч - то есть каждый третий, - уточнила Голикова. – Продолжение программы модернизации первичного звена по итогам и за пределами 2025 года позволит минимизировать количество аварийных зданий до минимальных цифр - 1,1%, и снизить долю устаревшего оборудования до 12,1%".
За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели более 60% учреждений здравоохранения. В рамках Нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории Республики Крым открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Только за прошлый год в Крыму выявили республике выявили около шести тысяч новых случаев рака.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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