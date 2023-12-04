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Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна
Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна
Диспансеризация крымчан, как и всех россиян, с 2024 года не будет обязательной – ее прохождение носит рекомендательный характер. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T21:16
2023-12-04T21:16
радио "спутник в крыму"
анна рубель
диспансеризация
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
соцзащита
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Председатель Комитета ГС РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель о диспансеризации
Председатель Комитета ГС РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель о диспансеризации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Диспансеризация крымчан, как и всех россиян, с 2024 года не будет обязательной – ее прохождение носит рекомендательный характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета ГС РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года диспансерное наблюдение за работающими вводится "с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования".По словам Анны Рубель, это не означает, что диспансеризация станет обязательной: нормативно-правового документа, которым бы это утверждалось, на сегодня не существует. Речь лишь о том, что в 2024 году в России введут отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволит медикам обеспечить проведение необходимых выездных мероприятий.Проведение мероприятий в рамках диспансеризации по месту работы граждан существенно упростит задачу для всех, считает Рубель. В том числе для медиков, так как их работа станет более эффективной, а им необходимо достигать поставленных целевых показателей по охвату населения, пояснила она.При этом в Крыму такая работа уже налажена, отметила глава профильного комитета.По ее словам, в Крыму немало "ответственных людей, которые сами проходят диспансеризацию, когда наступает срок". Но в основном это результат совместной работы организаций и учреждений с поликлиниками.Рубель напомнила, что диспансеризация – это ряд медицинских обследований, цель которых оценить общее состояние здоровья работающих людей, а также выявить заболевания на ранних стадиях, если такие имеются, чтобы начать вовремя их лечить.С 2019 года у работников появилось право попросить у работодателя пропустить один рабочий день для прохождения диспансеризации, написав соответствующее заявление, добавила она.По словам депутата, сейчас перед медицинскими организациями в Крыму стоит еще одна важная задача – перейти на электронные медицинские карты как альтернативу бумажным: в следующем году это станет обязательным.Рубель отметила, что и сегодня в республике есть учреждения, которые многое "делают вручную, и, конечно, объем большой, и это сложно". При этом электронные медицинские карты уже заведены."Но главная задача – вносить туда новую информацию, которая есть о пациенте... Крым – участник национального проекта "Информатизация", – сказала депутат. В самый первый год начала работы нацпроектов самая большая сумма была направлена именно на это направление, мы оснащали наши медицинские организации необходимой компьютерной техникой, было предусмотрено оборудование для защиты персональных данных, и сегодня в каждой больнице есть специальное оборудование, которое шифрует информацию, так что мы можем быть спокойны, что она не попадет в руки мошенников. Думаю, что с поставленной задачей Республика Крым справится, вектор определен, будет работать и в этом направлении тоже. В первую очередь это организация службы внутри", – заключила парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
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анна рубель, диспансеризация, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, соцзащита
Диспансеризация россиян в 2024 году: для кого она обязательна

Диспансеризация работающих крымчан с 2024 года не является обязательной – власти

21:16 04.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Диспансеризация крымчан, как и всех россиян, с 2024 года не будет обязательной – ее прохождение носит рекомендательный характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета ГС РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.
Председатель Комитета ГС РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель о диспансеризации
21:16
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года диспансерное наблюдение за работающими вводится "с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования".
По словам Анны Рубель, это не означает, что диспансеризация станет обязательной: нормативно-правового документа, которым бы это утверждалось, на сегодня не существует. Речь лишь о том, что в 2024 году в России введут отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволит медикам обеспечить проведение необходимых выездных мероприятий.
"Почему-то в интернете много заголовков на тему обязательной диспансеризации для работников. Это будет носить не обязательный, а скорее рекомендательный характер. Но, я считаю, что повышенное внимание к этому вопросу тоже нужно. Потому что работающее население не всегда активно принимает участие в диспансеризации", – сказала Рубель.
Проведение мероприятий в рамках диспансеризации по месту работы граждан существенно упростит задачу для всех, считает Рубель. В том числе для медиков, так как их работа станет более эффективной, а им необходимо достигать поставленных целевых показателей по охвату населения, пояснила она.
При этом в Крыму такая работа уже налажена, отметила глава профильного комитета.
"Наши поликлиники активно ищут работодателей, приезжают. Наше здравоохранение насыщено передвижными диагностическими центрами, ФАПами (фельдшерско-акушерские пункты – ред.), и есть возможность взять анализы на месте, сделать флюорографию, маммограмму и так далее. То есть сегодня в республике и так это работает", – заявила Рубель.
По ее словам, в Крыму немало "ответственных людей, которые сами проходят диспансеризацию, когда наступает срок". Но в основном это результат совместной работы организаций и учреждений с поликлиниками.
Рубель напомнила, что диспансеризация – это ряд медицинских обследований, цель которых оценить общее состояние здоровья работающих людей, а также выявить заболевания на ранних стадиях, если такие имеются, чтобы начать вовремя их лечить.

"До 40 лет диспансеризация проходит раз в три года. После 40 возможно проходить ее каждый год. Если мы говорим о льготных категориях граждан либо о предпенсионерах (граждане, которым осталось пять лет до получения страховой пенсии по старости – ред.) и пенсионерах, то это тоже каждый год", – уточнила Рубель.

С 2019 года у работников появилось право попросить у работодателя пропустить один рабочий день для прохождения диспансеризации, написав соответствующее заявление, добавила она.
"Но важным условием является предъявить потом медицинский документ, свидетельствующий о том, что диспансеризация пройдена. Если это предпенсионеры, то можно взять два дня", – уточнила Рубель.
По словам депутата, сейчас перед медицинскими организациями в Крыму стоит еще одна важная задача – перейти на электронные медицинские карты как альтернативу бумажным: в следующем году это станет обязательным.
Рубель отметила, что и сегодня в республике есть учреждения, которые многое "делают вручную, и, конечно, объем большой, и это сложно". При этом электронные медицинские карты уже заведены.
"Но главная задача – вносить туда новую информацию, которая есть о пациенте... Крым – участник национального проекта "Информатизация", – сказала депутат. В самый первый год начала работы нацпроектов самая большая сумма была направлена именно на это направление, мы оснащали наши медицинские организации необходимой компьютерной техникой, было предусмотрено оборудование для защиты персональных данных, и сегодня в каждой больнице есть специальное оборудование, которое шифрует информацию, так что мы можем быть спокойны, что она не попадет в руки мошенников. Думаю, что с поставленной задачей Республика Крым справится, вектор определен, будет работать и в этом направлении тоже. В первую очередь это организация службы внутри", – заключила парламентарий.
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