https://crimea.ria.ru/20231108/v-rossii-snizilas-smertnost-ot-onkologii--murashko-1132673089.html
В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко
В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко
Смертность россиян от злокачественных новообразований с 2019 года снизилась на 5,6%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T20:47
2023-11-08T20:47
2023-11-08T20:47
михаил мурашко
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Смертность россиян от злокачественных новообразований с 2019 года снизилась на 5,6%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.Министр напомнил, что в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который включил в себя "не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки".По словам Мурашко, ответственным ведомствам удалось обеспечить "прорывные результаты" в борьбе с онкологией и "закрепить положительные тренды" в этой области.Глава Минздрава также отметил, что количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%.И добавил, что в стране расширяется перечень отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов."Проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам. В этом году зарегистрированы свыше 45 лекарственных препаратов", - уточнил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый онкологический центр в СевастополеОнкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операцийКак в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям
https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html
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михаил мурашко, минздрав рф, здравоохранение в россии, владимир путин (политик), общество, онкология, новости
В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко
Мурашко: смертность россиян от онкологии снизилась на 5,6% с 2019 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Смертность россиян от злокачественных новообразований с 2019 года снизилась на 5,6%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.
Министр напомнил, что в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который включил в себя "не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки".
По словам Мурашко, ответственным ведомствам удалось обеспечить "прорывные результаты" в борьбе с онкологией и "закрепить положительные тренды" в этой области.
"Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%", - сказал он.
Глава Минздрава также отметил, что количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%.
И добавил, что в стране расширяется перечень отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов.
"Проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам. В этом году зарегистрированы свыше 45 лекарственных препаратов", - уточнил Мурашко.
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