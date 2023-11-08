https://crimea.ria.ru/20231108/v-rossii-snizilas-smertnost-ot-onkologii--murashko-1132673089.html

В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко

В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко

Смертность россиян от злокачественных новообразований с 2019 года снизилась на 5,6%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T20:47

2023-11-08T20:47

2023-11-08T20:47

михаил мурашко

минздрав рф

здравоохранение в россии

владимир путин (политик)

общество

онкология

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Смертность россиян от злокачественных новообразований с 2019 года снизилась на 5,6%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.Министр напомнил, что в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который включил в себя "не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки".По словам Мурашко, ответственным ведомствам удалось обеспечить "прорывные результаты" в борьбе с онкологией и "закрепить положительные тренды" в этой области.Глава Минздрава также отметил, что количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%.И добавил, что в стране расширяется перечень отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов."Проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам. В этом году зарегистрированы свыше 45 лекарственных препаратов", - уточнил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый онкологический центр в СевастополеОнкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операцийКак в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям

https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, минздрав рф, здравоохранение в россии, владимир путин (политик), общество, онкология, новости