https://crimea.ria.ru/20231011/onkodispanser-v-sevastopole-poluchil-noveyshee-oborudovanie-dlya-operatsiy--1132020079.html

Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций

Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций

В Севастопольский онкологический диспансер поступило ультрасовременное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить операции по удалению опухолей,... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T21:38

2023-10-11T21:38

2023-10-11T21:38

михаил развожаев

онкология

севастополь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

наука и технологии

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c7ff63aec3b2c24ed4290df7c3c9045.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольский онкологический диспансер поступило ультрасовременное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить операции по удалению опухолей, контролируя процесс в трехмерном пространстве и, следовательно, выполняя работу быстрее и качественнее. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам Развожаева, севастопольские онкохирурги уже давно проводят лапароскопические операции, при которых "работают через проколы". Это позволяет избежать осложнений и сократить сроки реабилитации пациентов. Теперь с трехмерной визуализацией операционного поля благодаря новому оборудованию, процесс удаления злокачественных опухолей будет проходить еще качественнее и быстрее. Он отметил, что оборудование поступило в Севастопольский онкологический диспансер им. А. А. Задорожного благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Ранее сообщалось, что в Севастополь пришла медтехника для спасения малышей. Читайте также на РИА Новости Крым:Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки – ученый Паллиативная помощь: шанс на улучшение качества жизни пациентов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, онкология, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, наука и технологии, крым, новости крыма