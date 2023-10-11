https://crimea.ria.ru/20231011/onkodispanser-v-sevastopole-poluchil-noveyshee-oborudovanie-dlya-operatsiy--1132020079.html
Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
В Севастопольский онкологический диспансер поступило ультрасовременное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить операции по удалению опухолей,... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T21:38
2023-10-11T21:38
2023-10-11T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольский онкологический диспансер поступило ультрасовременное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить операции по удалению опухолей, контролируя процесс в трехмерном пространстве и, следовательно, выполняя работу быстрее и качественнее. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам Развожаева, севастопольские онкохирурги уже давно проводят лапароскопические операции, при которых "работают через проколы". Это позволяет избежать осложнений и сократить сроки реабилитации пациентов. Теперь с трехмерной визуализацией операционного поля благодаря новому оборудованию, процесс удаления злокачественных опухолей будет проходить еще качественнее и быстрее. Он отметил, что оборудование поступило в Севастопольский онкологический диспансер им. А. А. Задорожного благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Ранее сообщалось, что в Севастополь пришла медтехника для спасения малышей. Читайте также на РИА Новости Крым:Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки – ученый Паллиативная помощь: шанс на улучшение качества жизни пациентов
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михаил развожаев, онкология, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, наука и технологии, крым, новости крыма
Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
В Севастополе онкологи получили оборудование для операций с 3D-визуализацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольский онкологический диспансер поступило ультрасовременное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить операции по удалению опухолей, контролируя процесс в трехмерном пространстве и, следовательно, выполняя работу быстрее и качественнее. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, севастопольские онкохирурги уже давно проводят лапароскопические операции, при которых "работают через проколы". Это позволяет избежать осложнений и сократить сроки реабилитации пациентов.
Теперь с трехмерной визуализацией операционного поля благодаря новому оборудованию, процесс удаления злокачественных опухолей будет проходить еще качественнее и быстрее.
"В ходе операции хирурги надевают 3D-очки, как в кинотеатре. Такой метод помогает врачам почувствовать глубину проникновения в органы и ткани, увидеть особенности строения или поражения анатомических структур. С 3D-визуализацией на экране ярко проступают сосуды, что позволяет хирургу действовать еще более оперативно и точно", – пояснил Развожаев.
Он отметил, что оборудование поступило в Севастопольский онкологический диспансер им. А. А. Задорожного благодаря национальному проекту "Здравоохранение".
Ранее сообщалось
, что в Севастополь пришла медтехника для спасения малышей.
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