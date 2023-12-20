https://crimea.ria.ru/20231220/sevastopole-parom-snova-vyshel-na-liniyu-1133676009.html

В Севастополе паром снова вышел на линию

В Севастополе паром снова вышел на линию - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Севастополе паром снова вышел на линию

В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение после почти двухчасового перерыва в работе. Об этом сообщили в Дирекции по развитию... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T11:28

2023-12-20T11:28

2023-12-20T11:32

морской транспорт

севастопольские секреты

паромы и катера в севастополе

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение после почти двухчасового перерыва в работе. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В среду утром сообщалось, что движение парома в Севастополе было приостановлено.Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровОбстановка на Керченской переправе в среду утромКрымский мост открыт для проезда

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, севастопольские секреты, паромы и катера в севастополе, новости крыма, общество