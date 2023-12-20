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В Севастополе паром снова вышел на линию - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Севастополе паром снова вышел на линию
В Севастополе паром снова вышел на линию - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Севастополе паром снова вышел на линию
В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение после почти двухчасового перерыва в работе. Об этом сообщили в Дирекции по развитию... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T11:28
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морской транспорт
севастопольские секреты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение после почти двухчасового перерыва в работе. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В среду утром сообщалось, что движение парома в Севастополе было приостановлено.Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровОбстановка на Керченской переправе в среду утромКрымский мост открыт для проезда
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РИА Новости Крым
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4.7
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морской транспорт, севастопольские секреты, паромы и катера в севастополе, новости крыма, общество
В Севастополе паром снова вышел на линию

Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе возобновил движение

11:28 20.12.2023 (обновлено: 11:32 20.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПаром "Адмирал Истомин" в Севастопольской бухте
Паром Адмирал Истомин в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паром "Адмирал Истомин" возобновил движение после почти двухчасового перерыва в работе. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В среду утром сообщалось, что движение парома в Севастополе было приостановлено.
"Паром "Адмирал Истомин" возобновляет движение на линии "Артиллерийская бухта - Северная", - говорится в Telegram-сообщении.
Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".
Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.
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Морской транспортСевастопольские секретыПаромы и катера в СевастополеНовости КрымаОбщество
 
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