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Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Шторм остановил работу парома в Севастополе
Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Шторм остановил работу парома в Севастополе
В Севастополе во вторник утром приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:34
2023-12-19T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник утром приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Как сообщалось, накануне из-за непогоды паром также прекратил работу. Позже приостановил движение и катер на линии "Артбухта – Северная". Движение морского транспорта возобновляется только после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паромШторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в СевастополеАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
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новости крыма, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости, морской транспорт
Шторм остановил работу парома в Севастополе

В Севастополе паром приостановил работу из-за непогоды

09:34 19.12.2023 (обновлено: 09:37 19.12.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник утром приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паром не осуществляет движение до их улучшения", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось, накануне из-за непогоды паром также прекратил работу. Позже приостановил движение и катер на линии "Артбухта – Северная". Движение морского транспорта возобновляется только после стабилизации погодных условий.
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Новости КрымаПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовостиМорской транспорт
 
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