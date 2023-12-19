https://crimea.ria.ru/20231219/shtorm-ostanovil-rabotu-paroma-v-sevastopole-1133641969.html

Шторм остановил работу парома в Севастополе

Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Шторм остановил работу парома в Севастополе

В Севастополе во вторник утром приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T09:34

2023-12-19T09:34

2023-12-19T09:37

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник утром приостановлено движение парома из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Как сообщалось, накануне из-за непогоды паром также прекратил работу. Позже приостановил движение и катер на линии "Артбухта – Северная". Движение морского транспорта возобновляется только после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паромШторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в СевастополеАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости, морской транспорт