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В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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В Севастополе остановили паром
В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В Севастополе остановили паром
В Севастополе в понедельник утром паром приостановил движение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T07:39
2023-12-18T07:29
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник утром паром приостановил движение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в дептрансе города.Пассажирские катера ходят по маршрутам Графская пристань - Северная, Графская пристань - Голландия, Артиллерийская бухта - Северная. Маршрут Артбухта - Радиогорка временно закрыт из-за разрушенного штормом причала.О приостановке движения в связи с погодными условиями или военными учениями власти предупреждают жителей и гостей города заранее.Паром вышел на линию после сильнейшего урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено свыше 20 миллиона рублей.Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиАвтостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, логистика, новости крыма, крым
В Севастополе остановили паром

В Севастополе паром приостановил движения из-за ухудшения погоды

07:39 18.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник утром паром приостановил движение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром приостанавливает движение до их улучшения", - говорится в Telegram-сообщении.
Пассажирские катера ходят по маршрутам Графская пристань - Северная, Графская пристань - Голландия, Артиллерийская бухта - Северная. Маршрут Артбухта - Радиогорка временно закрыт из-за разрушенного штормом причала.
О приостановке движения в связи с погодными условиями или военными учениями власти предупреждают жителей и гостей города заранее.
Паром вышел на линию после сильнейшего урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено свыше 20 миллиона рублей.
Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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