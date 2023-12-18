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В Севастополе остановили паром

В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Севастополе остановили паром

В Севастополе в понедельник утром паром приостановил движение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T07:39

2023-12-18T07:39

2023-12-18T07:29

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник утром паром приостановил движение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в дептрансе города.Пассажирские катера ходят по маршрутам Графская пристань - Северная, Графская пристань - Голландия, Артиллерийская бухта - Северная. Маршрут Артбухта - Радиогорка временно закрыт из-за разрушенного штормом причала.О приостановке движения в связи с погодными условиями или военными учениями власти предупреждают жителей и гостей города заранее.Паром вышел на линию после сильнейшего урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено свыше 20 миллиона рублей.Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиАвтостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, логистика, новости крыма, крым