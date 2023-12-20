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Паром в Севастополе приостановил движение
Паром в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Паром в Севастополе приостановил движение
Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T09:15
2023-12-20T09:15
2023-12-20T09:23
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровВ Севастополе остановили паром
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севастополь, новости, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Паром в Севастополе приостановил движение
Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение
09:15 20.12.2023 (обновлено: 09:23 20.12.2023)