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Паром в Севастополе приостановил движение

Паром в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Паром в Севастополе приостановил движение

Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T09:15

2023-12-20T09:15

2023-12-20T09:23

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровВ Севастополе остановили паром

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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