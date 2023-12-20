Рейтинг@Mail.ru
Паром в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/parom-v-sevastopole-priostanovil-dvizhenie-1133672690.html
Паром в Севастополе приостановил движение
Паром в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Паром в Севастополе приостановил движение
Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T09:15
2023-12-20T09:23
севастополь
новости
новости крыма
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровВ Севастополе остановили паром
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a84a8c8c71a9e7ab5394b83730ce5582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Паром в Севастополе приостановил движение

Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение

09:15 20.12.2023 (обновлено: 09:23 20.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе приостановлено в среду утром. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Паром "Адмирал Истомин" приостановил движение на линии "Артиллерийская бухта – Северная", – говорится в сообщении.

Перевозки катером по маршруту "Радиогорка – Артиллерийская бухта" временно приостановлены на период ремонта причала на Радиогорке. Пассажиров просят пользоваться ближайшими маршрутами: "Графская пристань – Северная", "Артиллерийская бухта – Северная".
Из-за ухудшения погодных условий движение парома в Севастополе не осуществлялось и во вторник утром. Также не ходил пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная". Движение возобновляется после стабилизации погодных условий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Севастополе вернут на маршруты катера и паром
В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
В Севастополе остановили паром
 
СевастопольНовостиНовости КрымаМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
10:30В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения
10:19Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса
10:06Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
09:44Обстановка на Керченской переправе в среду утром
09:33Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры
09:15Паром в Севастополе приостановил движение
08:52Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
08:23Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
07:58В Симферополе появится новый детский сад
07:43Зачем Крыму новая концепция гостеприимства
07:30Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
07:07Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
06:53Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
06:44Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН
06:10В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО
05:58Крымский мост открыт для проезда
05:23Движение по Крымскому мосту перекрыто
00:01Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
Лента новостейМолния