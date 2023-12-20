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Обстановка на Керченской переправе в среду утром
Обстановка на Керченской переправе в среду утром - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Обстановка на Керченской переправе в среду утром
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-20T09:44
2023-12-20T09:44
2023-12-20T09:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. В общей сложности уже перевезено 410 532 пассажира и 235 604 грузовика. С начала работы переправы паромы выполнили 6 870 рейсов.Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Проезд по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В среду утром сообщалось, что Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт для проездаНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Обстановка на Керченской переправе в среду утром
Керченская паромная переправа 20 декабря работает по фактической погоде
09:44 20.12.2023 (обновлено: 09:46 20.12.2023)
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.