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Обстановка на Керченской переправе в среду утром - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Обстановка на Керченской переправе в среду утром
Обстановка на Керченской переправе в среду утром - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Обстановка на Керченской переправе в среду утром
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-20T09:44
2023-12-20T09:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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морской транспорт
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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. В общей сложности уже перевезено 410 532 пассажира и 235 604 грузовика. С начала работы переправы паромы выполнили 6 870 рейсов.Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Проезд по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В среду утром сообщалось, что Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт для проездаНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Обстановка на Керченской переправе в среду утром

Керченская паромная переправа 20 декабря работает по фактической погоде

09:44 20.12.2023 (обновлено: 09:46 20.12.2023)
 
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Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 20.12.23
По прогнозам синоптиков, 20 декабря ожидается южный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Воздух в регионе прогреется до +9…+11 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов.
Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. В общей сложности уже перевезено 410 532 пассажира и 235 604 грузовика. С начала работы переправы паромы выполнили 6 870 рейсов.
Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.
Проезд по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В среду утром сообщалось, что Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение.
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