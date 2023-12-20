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Обстановка на Керченской переправе в среду утром

Обстановка на Керченской переправе в среду утром - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Обстановка на Керченской переправе в среду утром

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-20T09:44

2023-12-20T09:44

2023-12-20T09:46

керченская паромная переправа

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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. В общей сложности уже перевезено 410 532 пассажира и 235 604 грузовика. С начала работы переправы паромы выполнили 6 870 рейсов.Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Проезд по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В среду утром сообщалось, что Паром "Адмирал Истомин" в Севастополе приостановил движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт для проездаНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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