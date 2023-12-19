https://crimea.ria.ru/20231219/gde-v-sevastopole-v-blizhayshie-dni-budut-otklyucheniya-sveta-1133634280.html

Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света

Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света

В ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T06:41

2023-12-19T06:41

2023-12-19T06:41

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.Так, 19 декабря в период с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1.5 часа в СТ "Родник", ПКИЗ "Подводник", ТСН "Родничок", а также на улицах: Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Второй обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулок Тюменский, Григория Ивашкевича, ул. 2-я линия Бомбор, Пластунская, Ревякина, Подольцева, ул. Лизы Чайкиной, 5 км Балаклавского шоссе, пр. Октябрьской Революции.Также 19 декабря с 10.00 до 13.00 не будет электричества в Севастополе на проездах Бастионном и Лобанова, а также улицах: Николая Музыки, Якова Иванова, Короленко.В севастопольском селе Штурмовое с 10.00 до 13.00 отключат свет на улицах Героев Революции, Ноябрьской, Комиссара Морозова и Коминтерна.С 09:00 до 10:00 планируются отключения электроэнергии в Севастополе на улицах Индустриальная (д.18), Промышленная (д. 15 и 7) и Стахановцев (д.2).В среду, 20 декабря, с 09:00 до 14:00 электричества не будет в переулках Первый Аквамариновый, Второй Аквамариновый, Топазный, а также на улицах: Летчика Минакова (д.6), Летчика Мусатова (д.38) и в СТ "Черноморец-2".Более подробно с графиком отключения электричества можно ознакомиться на сайте ООО "Севастопольэнерго".О массовых отключениях электроэнергии в Севастополе и Симферополе сообщали 15 декабря. Отсутствие электроснабжения объяснили производством неотложных работ в на электросетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителейДесятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключенийВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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