Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/gde-v-sevastopole-v-blizhayshie-dni-budut-otklyucheniya-sveta-1133634280.html
Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света
Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света
В ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T06:41
2023-12-19T06:41
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
севастополь
новости
городская среда
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.Так, 19 декабря в период с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1.5 часа в СТ "Родник", ПКИЗ "Подводник", ТСН "Родничок", а также на улицах: Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Второй обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулок Тюменский, Григория Ивашкевича, ул. 2-я линия Бомбор, Пластунская, Ревякина, Подольцева, ул. Лизы Чайкиной, 5 км Балаклавского шоссе, пр. Октябрьской Революции.Также 19 декабря с 10.00 до 13.00 не будет электричества в Севастополе на проездах Бастионном и Лобанова, а также улицах: Николая Музыки, Якова Иванова, Короленко.В севастопольском селе Штурмовое с 10.00 до 13.00 отключат свет на улицах Героев Революции, Ноябрьской, Комиссара Морозова и Коминтерна.С 09:00 до 10:00 планируются отключения электроэнергии в Севастополе на улицах Индустриальная (д.18), Промышленная (д. 15 и 7) и Стахановцев (д.2).В среду, 20 декабря, с 09:00 до 14:00 электричества не будет в переулках Первый Аквамариновый, Второй Аквамариновый, Топазный, а также на улицах: Летчика Минакова (д.6), Летчика Мусатова (д.38) и в СТ "Черноморец-2".Более подробно с графиком отключения электричества можно ознакомиться на сайте ООО "Севастопольэнерго".О массовых отключениях электроэнергии в Севастополе и Симферополе сообщали 15 декабря. Отсутствие электроснабжения объяснили производством неотложных работ в на электросетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителейДесятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключенийВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, севастополь, новости, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя
Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света

В Севастополе на два дня отключат электроснабжение в связи с ремонтными работами на сетях

06:41 19.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.
Так, 19 декабря в период с 09:00 до 17:00 возможны отключения на 1-1.5 часа в СТ "Родник", ПКИЗ "Подводник", ТСН "Родничок", а также на улицах: Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Второй обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулок Тюменский, Григория Ивашкевича, ул. 2-я линия Бомбор, Пластунская, Ревякина, Подольцева, ул. Лизы Чайкиной, 5 км Балаклавского шоссе, пр. Октябрьской Революции.
Также 19 декабря с 10.00 до 13.00 не будет электричества в Севастополе на проездах Бастионном и Лобанова, а также улицах: Николая Музыки, Якова Иванова, Короленко.
В севастопольском селе Штурмовое с 10.00 до 13.00 отключат свет на улицах Героев Революции, Ноябрьской, Комиссара Морозова и Коминтерна.
С 09:00 до 10:00 планируются отключения электроэнергии в Севастополе на улицах Индустриальная (д.18), Промышленная (д. 15 и 7) и Стахановцев (д.2).
В среду, 20 декабря, с 09:00 до 14:00 электричества не будет в переулках Первый Аквамариновый, Второй Аквамариновый, Топазный, а также на улицах: Летчика Минакова (д.6), Летчика Мусатова (д.38) и в СТ "Черноморец-2".
Более подробно с графиком отключения электричества можно ознакомиться на сайте ООО "Севастопольэнерго".
О массовых отключениях электроэнергии в Севастополе и Симферополе сообщали 15 декабря. Отсутствие электроснабжения объяснили производством неотложных работ в на электросетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
 
Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольНовостиГородская средаЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Шторм остановил работу парома в Севастополе
09:26Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
09:13Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
08:43Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
08:28Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
08:03Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
07:48Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию
07:21Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
06:54Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших
06:41Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света
06:33Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов
06:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
00:01Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
22:55Главные новости Крыма: 18 декабря
22:24Главное за день: 18 декабря
21:38Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
21:29В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы
21:10На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
20:49Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
Лента новостейМолния