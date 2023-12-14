https://crimea.ria.ru/20231214/desyatki-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta---kogda-zhdat-otklyucheniy-1133521009.html

Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений

Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений

Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T07:22

2023-12-14T07:22

2023-12-14T07:22

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

жкх крыма и севастополя

новости крыма

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".По данным предприятия, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в период с 8.00 до 17.00 останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской областиВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", жкх крыма и севастополя, новости крыма, симферополь, общество