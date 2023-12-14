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Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T07:22
2023-12-14T07:22
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
жкх крыма и севастополя
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".По данным предприятия, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в период с 8.00 до 17.00 останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской областиВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
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отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", жкх крыма и севастополя, новости крыма, симферополь, общество
Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений

14 декабря более 20 улиц Симферополя останутся без электроснабжения из-за ремонта

07:22 14.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектроснабжение
Электроснабжение - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".
По данным предприятия, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в период с 8.00 до 17.00 останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:
Евпаторийское шоссе, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22, 7-22; ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20 , 3-7 ; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Кизиловая, 2-8, 1-15; ул. Лозовая, 20А; пер. Лозовой, 2-10, 1-11; ул. Марьинская, 28-30; туп. Марьинский, 6-14, 3-9; ул. Тарабукина, 92-106, 67-109 ; ул. Волочаевская, 30-76, 25-55; ул. С. Лазо, 2-40, 1-23; ул. Полюсная, 6-36, 1-15; ул. Хабаровская, 2-28, 1-23; ул. Кечкеметская, 128-132/25.
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Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"ЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаСимферопольОбщество
 
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