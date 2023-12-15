https://crimea.ria.ru/20231215/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-simferopole-i-sevastopole-spisok-adresov-1133520902.html

Массовое отключение света в Симферополе и Севастополе: список адресов

Массовое отключение света в Симферополе и Севастополе: список адресов - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Массовое отключение света в Симферополе и Севастополе: список адресов

Десятки улиц и переулков в Симферополе и Севастополе останутся без электроэнергии 15 декабря. Об этом сообщают ГУП РК "Крымэнерго" и департамент городского... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T06:04

2023-12-15T06:04

2023-12-15T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Десятки улиц и переулков в Симферополе и Севастополе останутся без электроэнергии 15 декабря. Об этом сообщают ГУП РК "Крымэнерго" и департамент городского хозяйства Севастополя со ссылкой на "Севастопольэнерго". По данным компании, в пятницу без света останутся симферопольские абоненты, расположенные по следующим адресам:Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет), улицы Ким, 2-18 (чет), Хромченко, 10-22 (чет), 7-21(нечет), Москалева, 1, Киевский тупик , 2-6 (чет), Мраморная, 32-46 (чет), 13-31 (нечет), Полтавская, 20-34 (чет), 21-39 (нечет), Шахтеров, 36, Урожайная, 46, Кизиловая, 2-8 (чет), 1-15 (нечет), Лозовая, 20А, Марьинская, 28-30 (чет), Марьинский тупик, 6-14 (чет), 3-9 (нечет), Тарабукина, 92-106 (чет), 67-109 (нечет), Волочаевская, 30-76 (чет), 25-55 (нечет), С. Лазо, 2-40 (чет), 1-23 (нечет), Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет), Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет), Кечкеметская, 128-132/25 (чет).Также 15 декабря в течение дня отключение запланировано в переулках Евпаторийском, 8, 19, Персиковом, 1-18, Сторожевом, ¾, Полтавском, 4-20 (чет), 3-7 (нечет), Лозовом, 2-10 (чет), 1-11 (нечет).В Севастополе отключат от электроснабжения более 30 улиц и ТСН."В связи с производством неотложных работ в сетях организации, связанных с улучшением качества электроснабжения, 15 декабря будет прекращена подача электроэнергии с 8 до 17 часов", – сказано в сообщении.Так, с 9 до 11 утра свет частично отключат на 59-м км шоссе Ялта–Севастополь, Фиолентовском и Монастырском шоссе, в ТСН "Медик", кооперативах "Красный Октябрь" и "Память Ленина", а также на улицах Некрасова, Муромской, Генерала Саймонова, Ромашковой, Маслиновой, Большевистской, Кирпичной, в переулке Кирпичном и Матросском, на улицах Партизанской, Ломоносова, Нефедова, Щербака, Карантинной, П. Мирного, Пионерской, Саперной, Ореховой, Силантьева, Окружной, Лукомской, в переулке 5-м Хомутова и тупике Подгорном."С 9 до 13 часов частично отключат от электроэнергии абонентов на улицах Куприна, Башенной, Калича, Кирова, 1-го Мая и 7 Ноября", – добавили в ведомстве.Кроме того, для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В, с 8 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии СНТ "Садоводческий".Читайте на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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