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На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2023
На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
На Кубани 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает краевое управление МЧС. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T21:10
2023-12-18T21:10
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кубань
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Кубани 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает краевое управление МЧС.Спасатели предупреждают о вероятном подъеме уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья.В этой связи рекомендуется обращать внимание на СМС-сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях, ограничить выход из дома, воздержаться от туристических походов и длительных автомобильных поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютРабота Керченской паромной переправы - обстановка в понедельникВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
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Новости
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости
На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС

Кубань на два дня окажется под ударом мощных осадков

21:10 18.12.2023
 
© Dmitry MakeevДождь
Дождь
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Кубани 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает краевое управление МЧС.
"На территории Краснодарского края 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении ведомства.
Спасатели предупреждают о вероятном подъеме уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья.
В этой связи рекомендуется обращать внимание на СМС-сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях, ограничить выход из дома, воздержаться от туристических походов и длительных автомобильных поездок.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КубаньКраснодарский крайПогодаШтормовое предупреждениеНовости
 
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