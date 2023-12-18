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На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС

На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2023

На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС

На Кубани 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает краевое управление МЧС. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T21:10

2023-12-18T21:10

2023-12-18T21:10

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

кубань

краснодарский край

погода

штормовое предупреждение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Кубани 18 и 19 декабря ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает краевое управление МЧС.Спасатели предупреждают о вероятном подъеме уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья.В этой связи рекомендуется обращать внимание на СМС-сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях, ограничить выход из дома, воздержаться от туристических походов и длительных автомобильных поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютРабота Керченской паромной переправы - обстановка в понедельникВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости