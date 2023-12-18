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Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник

Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-18T09:33

2023-12-18T09:33

2023-12-18T09:33

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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керченский пролив

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 декабря ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +6…8 градусов, температура воды в море +6…7 градусов", - говорится в сообщении.Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 409 118 пассажиров и 234 769 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 842 рейса, в том числе, за последние сутки – 14 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паромДождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельникВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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