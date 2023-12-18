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Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник
Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-18T09:33
2023-12-18T09:33
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
логистика
новости крыма
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керченский пролив
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 декабря ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +6…8 градусов, температура воды в море +6…7 градусов", - говорится в сообщении.Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 409 118 пассажиров и 234 769 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 842 рейса, в том числе, за последние сутки – 14 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паромДождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельникВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, новости крыма, порт кавказ, порт крым, керченский пролив, инфографика
Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник

Керченская переправа в понедельник работает по фактической погоде - Росморречфлот

09:33 18.12.2023
 
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Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 18.12.23Керченская переправа 18.12.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 декабря ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, дымка, видимость хорошая, 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +6…8 градусов, температура воды в море +6…7 градусов", - говорится в сообщении.
Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли 409 118 пассажиров и 234 769 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 842 рейса, в том числе, за последние сутки – 14 рейсов.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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