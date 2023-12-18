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Дождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельник
Дождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Дождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельник
В понедельник на погоду полуострова будет оказывать влияние фронтальный раздел. Пройдет дождь, мокрый снег, днем местами сильный дождь. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T00:01
2023-12-18T00:01
2023-12-18T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В понедельник на погоду полуострова будет оказывать влияние фронтальный раздел. Пройдет дождь, мокрый снег, днем местами сильный дождь. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10. В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь, снег и потепление: погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В понедельник на погоду полуострова будет оказывать влияние фронтальный раздел. Пройдет дождь, мокрый снег, днем местами сильный дождь. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.