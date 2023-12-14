https://crimea.ria.ru/20231214/v-sele-pod-simferopolem-otklyuchat-gaz-1133505345.html
В селе под Симферополем отключат газ
В селе под Симферополем отключат газ - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В селе под Симферополем отключат газ
Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T06:09
2023-12-14T06:09
2023-12-14T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети"."В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ в селе Трудовом Симферопольского района с 9:00 будет приостановлено газоснабжение", – сказано в сообщении.Уточняется, что газ отключат на улицах Виноградная, Вишневая, Восточная, Зеленая, Кипарисная, Крымская, Мира, Молодежная, Нижняя, Новая, Общественная, Ореховая, Парковая, Подгорная, Полевая, Скалистая, Солнечная, Спортивная, Стадионная, Тракторная, Цветочная, Школьная, Шоссейная, Энергетиков, Ясная, в переулках Крымский, Мира, Парковый, Солнечный, Школьный, Шоссейный и Вишневый.Накануне в ГУП РК "Крымгазсети" сообщали, что из-за ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в течение недели в крымской столице будет введен график отключения газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
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симферопольский район, газ, крымгазсети, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, общество
В селе под Симферополем отключат газ
Газ отключат в четверг в селе Трудовое Симферопольского района из-за аварийных работ
06:09 14.12.2023 (обновлено: 08:05 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".
"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ в селе Трудовом Симферопольского района с 9:00 будет приостановлено газоснабжение", – сказано в сообщении.
Уточняется, что газ отключат на улицах Виноградная, Вишневая, Восточная, Зеленая, Кипарисная, Крымская, Мира, Молодежная, Нижняя, Новая, Общественная, Ореховая, Парковая, Подгорная, Полевая, Скалистая, Солнечная, Спортивная, Стадионная, Тракторная, Цветочная, Школьная, Шоссейная, Энергетиков, Ясная, в переулках Крымский, Мира, Парковый, Солнечный, Школьный, Шоссейный и Вишневый.
"Восстановления газоснабжения планируется с 14:00 при условии 100% допуска сотрудников предприятия к газовому оборудованию для выполнения пусконаладочных работ", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне в ГУП РК "Крымгазсети" сообщали, что из-за ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в течение недели в крымской столице будет введен график отключения газоснабжения
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