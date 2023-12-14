https://crimea.ria.ru/20231214/v-sele-pod-simferopolem-otklyuchat-gaz-1133505345.html

В селе под Симферополем отключат газ

В селе под Симферополем отключат газ - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В селе под Симферополем отключат газ

Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T06:09

2023-12-14T06:09

2023-12-14T08:05

симферопольский район

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети"."В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ в селе Трудовом Симферопольского района с 9:00 будет приостановлено газоснабжение", – сказано в сообщении.Уточняется, что газ отключат на улицах Виноградная, Вишневая, Восточная, Зеленая, Кипарисная, Крымская, Мира, Молодежная, Нижняя, Новая, Общественная, Ореховая, Парковая, Подгорная, Полевая, Скалистая, Солнечная, Спортивная, Стадионная, Тракторная, Цветочная, Школьная, Шоссейная, Энергетиков, Ясная, в переулках Крымский, Мира, Парковый, Солнечный, Школьный, Шоссейный и Вишневый.Накануне в ГУП РК "Крымгазсети" сообщали, что из-за ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в течение недели в крымской столице будет введен график отключения газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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