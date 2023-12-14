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Туман остановил паромы в Керченском проливе
Туман остановил паромы в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Туман остановил паромы в Керченском проливе
В четверг утром Керченская паромная переправа временно приостановлена. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:23
2023-12-14T09:23
2023-12-14T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг утром Керченская паромная переправа временно приостановлена. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму существенных осадков не ожидается. Однако ночью и в утренние часы возможен туман.По данным Росморречфлота, в проливе действует сразу два штормовых предупреждения."Действуют штормовые предупреждения по туману в утренние часы и усилению ветра середины дня до 12-17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 декабря ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, с середины дня 12-17 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 50-100 см, с середины дня 1,3-1,4 м, температура воздуха +10...12, температура воды в море +7...8 градусов", - отметили в ведомстве.За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы переправы перевезено 406 114 пассажиров и 232 971 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 6 796 рейсов.Ранее сообщалось, что проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен.Сейчас переправа в основном осуществляет перевозки фур с товарами первой необходимости. Другие транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистикуСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОПо мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, крымская погода, минтранс крыма, николай лукашенко, новости крыма
Туман остановил паромы в Керченском проливе
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
09:23 14.12.2023 (обновлено: 09:37 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг утром Керченская паромная переправа временно приостановлена. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями - туман", - написал руководитель профильного ведомства в своем Telegram-канале.
Согласно прогнозам синоптиков
, в четверг в Крыму существенных осадков не ожидается. Однако ночью и в утренние часы возможен туман.
По данным Росморречфлота, в проливе действует сразу два штормовых предупреждения.
"Действуют штормовые предупреждения по туману в утренние часы и усилению ветра середины дня до 12-17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 декабря ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, с середины дня 12-17 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 50-100 см, с середины дня 1,3-1,4 м, температура воздуха +10...12, температура воды в море +7...8 градусов", - отметили в ведомстве.
За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы переправы перевезено 406 114 пассажиров и 232 971 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 6 796 рейсов.
Ранее сообщалось, что проезд
к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен.
Сейчас переправа в основном осуществляет перевозки фур с товарами первой необходимости. Другие транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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