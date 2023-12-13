Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-13-dekabrya-1133504760.html
Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря
Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-13T10:23
2023-12-13T10:23
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
транспорт
морской транспорт
общество
порт кавказ
порт крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 405 163 пассажира и 232 489 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 782 рейса.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро средыВ Севастополе закрыли рейдПо мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, общество, порт кавказ, порт крым, новости крыма, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря

Керченская паромная переправа 13 декабря работает по фактической погоде

10:23 13.12.2023
 
Читать в
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 13 декабря 2023
"Керченская паромная переправа продолжает работать по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 13 декабря ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков. Временами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 10-60 см, температура воздуха +5…7 градусов, температура воды в море +7…8", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 405 163 пассажира и 232 489 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 782 рейса.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: обстановка на утро среды
В Севастополе закрыли рейд
По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотТранспортМорской транспортОбществоПорт КавказПорт КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
12:53Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
12:43Меня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского
12:33США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
12:21В Крыму пьяная ссора пары закончилась убийством
12:12Аэропорт Краснодара может возобновить работу
12:10Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина
11:41Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов
11:18Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США
10:48Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
10:28В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
10:23Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря
10:12Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
09:53Водопад Учан-Су открыли после обвала
09:35Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
09:24Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
09:09Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
08:56Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
08:38В Севастополе закрыли рейд
08:16В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
Лента новостейМолния