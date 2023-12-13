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Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря

Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-13T10:23

2023-12-13T10:23

2023-12-13T10:23

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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 405 163 пассажира и 232 489 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 782 рейса.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро средыВ Севастополе закрыли рейдПо мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение

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2023

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