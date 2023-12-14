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На железную дорогу в Севастополе могут рухнуть исторические здания
На железную дорогу в Севастополе могут рухнуть исторические здания - РИА Новости Крым, 14.12.2023
На железную дорогу в Севастополе могут рухнуть исторические здания
Следком проверит незаконную стройку в Севастополе, которая, по мнению местных жителей, может привести к оползню и обрушению на железнодорожные пути исторических РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T19:43
2023-12-14T19:43
2023-12-14T19:43
крымский следком
севастополь
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железная дорога
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Следком проверит незаконную стройку в Севастополе, которая, по мнению местных жителей, может привести к оползню и обрушению на железнодорожные пути исторических зданий и детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, проверка открыта после сообщения СМИ о незаконном строительстве в охранной зоне объектов культурного наследия.Ситуацию усугубил ноябрьский ураган и затяжные дожди, а местные чиновники, по словам жителей, не реагируют на опасную ситуацию. Следователями организована проверка по статье о халатности, также СК проверит законность строительства и установит круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности на указанной территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеСтройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский следком, севастополь, новости, железная дорога, строительство
На железную дорогу в Севастополе могут рухнуть исторические здания
СК Крыма проверит незаконную стройку возле объектов культурного наследия в Севастополе