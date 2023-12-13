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Зеленский попросился к Туску - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Зеленский попросился к Туску
Зеленский попросился к Туску - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Зеленский попросился к Туску
Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T21:50
2023-12-13T21:50
польша
дональд туск
владимир зеленский (президент украины)
политика
в мире
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где пройдет саммит "Европейский союз – Западные Балканы".При этом польская сторона не понимает формата присутствия Зеленского в Брюсселе на заседании Европейского Совета, добавил премьер страны.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более низкими ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов. Зеленский во вторник в Вашингтоне встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом. Американский лидер заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.В среду, 13 декабря, президент Украины прибыл с визитом в Норвегию. Его примет премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Будет обсуждаться ряд вопросов, в частности дальнейшая поддержка Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в ПольшеМедведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и БелоруссиейПолитолог назвал событие, с которого начнется распад НАТОВозможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
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РИА Новости Крым
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польша, дональд туск, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, новости, украина
Зеленский попросился к Туску

Зеленский просит встречи с новым премьером Польши

21:50 13.12.2023
 
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где пройдет саммит "Европейский союз – Западные Балканы".
"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины – ред.). Может, радость - это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", - цитирует Туска РИА Новости.
При этом польская сторона не понимает формата присутствия Зеленского в Брюсселе на заседании Европейского Совета, добавил премьер страны.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более низкими ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов.
Зеленский во вторник в Вашингтоне встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом. Американский лидер заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
В среду, 13 декабря, президент Украины прибыл с визитом в Норвегию. Его примет премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Будет обсуждаться ряд вопросов, в частности дальнейшая поддержка Украины.
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ПольшаДональд ТускВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаВ миреНовостиУкраина
 
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