https://crimea.ria.ru/20231213/zelenskiy-poprosilsya-k-tusku-1133524045.html

Зеленский попросился к Туску

Зеленский попросился к Туску - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Зеленский попросился к Туску

Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T21:50

2023-12-13T21:50

2023-12-13T21:50

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где пройдет саммит "Европейский союз – Западные Балканы".При этом польская сторона не понимает формата присутствия Зеленского в Брюсселе на заседании Европейского Совета, добавил премьер страны.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более низкими ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов. Зеленский во вторник в Вашингтоне встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом. Американский лидер заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.В среду, 13 декабря, президент Украины прибыл с визитом в Норвегию. Его примет премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Будет обсуждаться ряд вопросов, в частности дальнейшая поддержка Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в ПольшеМедведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и БелоруссиейПолитолог назвал событие, с которого начнется распад НАТОВозможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, дональд туск, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, новости, украина