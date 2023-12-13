Зеленский попросился к Туску
Зеленский просит встречи с новым премьером Польши
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинская сторона обратилась с просьбой о встрече президента Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщил сам Туск в Брюсселе, где пройдет саммит "Европейский союз – Западные Балканы".
"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины – ред.). Может, радость - это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", - цитирует Туска РИА Новости.
При этом польская сторона не понимает формата присутствия Зеленского в Брюсселе на заседании Европейского Совета, добавил премьер страны.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более низкими ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов.
Зеленский во вторник в Вашингтоне встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом. Американский лидер заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
В среду, 13 декабря, президент Украины прибыл с визитом в Норвегию. Его примет премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Будет обсуждаться ряд вопросов, в частности дальнейшая поддержка Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: