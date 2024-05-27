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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T23:46
2024-05-27T23:46
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для проезда

На Крымскому мосту возобновилось движение транспорта

23:46 27.05.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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