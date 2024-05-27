https://crimea.ria.ru/20240527/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1137396905.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Крымский мост открыли для проезда

Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T23:46

2024-05-27T23:46

2024-05-27T23:46

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт