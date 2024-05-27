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Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику
Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику
В Республике Адыгея трехлетний ребенок сгорел в автомобиле, пока родители собирали клубнику, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T22:24
2024-05-27T22:24
республика адыгея
новости
пожар
автомобиль
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Республике Адыгея трехлетний ребенок сгорел в автомобиле, пока родители собирали клубнику, сообщает МЧС России.Уточняется, что ребенок спал в машине, пока взрослые собирались клубнику. Причины трагедии устанавливаются, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожареВ Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаНа Кубани в частном доме сгорели мама, бабушка и ребенок
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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республика адыгея, новости, пожар, автомобиль, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети
Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику

Трехлетний ребенок сгорел в автомобиле в Республике Адыгея – МЧС

22:24 27.05.2024
 
© МЧС РФТрехлетний ребенок сгорел в автомобиле в Республике Адыгея
Трехлетний ребенок сгорел в автомобиле в Республике Адыгея
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Республике Адыгея трехлетний ребенок сгорел в автомобиле, пока родители собирали клубнику, сообщает МЧС России.

"В Республике Адыгея ребенок сгорел в авто. Легковушка полыхала на окраине аула Бжедухабль. В охваченной огнем машине пожарные МЧС России обнаружили 3-летнюю девочку", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ребенок спал в машине, пока взрослые собирались клубнику. Причины трагедии устанавливаются, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.
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Республика АдыгеяНовостиПожарАвтомобильПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)дети
 
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