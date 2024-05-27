https://crimea.ria.ru/20240527/trekhletniy-rebenok-sgorel-v-mashine-poka-roditeli-sobirali-klubniku-1137638822.html

Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику

Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику

В Республике Адыгея трехлетний ребенок сгорел в автомобиле, пока родители собирали клубнику, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T22:24

2024-05-27T22:24

2024-05-27T22:24

республика адыгея

новости

пожар

автомобиль

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Республике Адыгея трехлетний ребенок сгорел в автомобиле, пока родители собирали клубнику, сообщает МЧС России.Уточняется, что ребенок спал в машине, пока взрослые собирались клубнику. Причины трагедии устанавливаются, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожареВ Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаНа Кубани в частном доме сгорели мама, бабушка и ребенок

республика адыгея

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2024

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, новости, пожар, автомобиль, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети