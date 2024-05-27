https://crimea.ria.ru/20240527/devushka-sorvalas-s-krutogo-sklona-na-gore-vasyukova-v-krymu-1137630464.html

Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму

Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму

Во время туристической прогулки по горе Васюкова в Крыму девушка сорвалась с обрыва. С многочисленными травмами пострадавшая была передана медикам, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T21:16

2024-05-27T21:16

2024-05-27T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Во время туристической прогулки по горе Васюкова в Крыму девушка сорвалась с обрыва. С многочисленными травмами пострадавшая была передана медикам, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Информация о происшествии в районе поселка Орджоникидзе поступила на пульт дежурного в понедельник днем. Потребовалась помощь спасателей для эвакуации пострадавшей к автомобилю скорой помощи из труднодоступного участка местности.В результате падения девушка получила различные травмы. Спасатели оказали первую помощь: обездвижили травмированные конечности, а также наложили воротник Шанца. После этого пострадавшую на носилках транспортировали вниз по склону к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.Ранее в Симферополе мужчина сорвался с шестиметровой высоты на смотровой площадке Битакских скал. Мужчина по неосторожности упал со скалы высотой около 5-6 метров и повредил ногу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса ФиолентВ Алуште мужчина упал со склона на камниГде в Крыму чаще всего теряются туристы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым, горы крыма