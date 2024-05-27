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Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму
Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму
Во время туристической прогулки по горе Васюкова в Крыму девушка сорвалась с обрыва. С многочисленными травмами пострадавшая была передана медикам, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T21:16
2024-05-27T21:16
2024-05-27T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Во время туристической прогулки по горе Васюкова в Крыму девушка сорвалась с обрыва. С многочисленными травмами пострадавшая была передана медикам, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Информация о происшествии в районе поселка Орджоникидзе поступила на пульт дежурного в понедельник днем. Потребовалась помощь спасателей для эвакуации пострадавшей к автомобилю скорой помощи из труднодоступного участка местности.В результате падения девушка получила различные травмы. Спасатели оказали первую помощь: обездвижили травмированные конечности, а также наложили воротник Шанца. После этого пострадавшую на носилках транспортировали вниз по склону к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.Ранее в Симферополе мужчина сорвался с шестиметровой высоты на смотровой площадке Битакских скал. Мужчина по неосторожности упал со скалы высотой около 5-6 метров и повредил ногу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса ФиолентВ Алуште мужчина упал со склона на камниГде в Крыму чаще всего теряются туристы
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РИА Новости Крым
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происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым, горы крыма
Девушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму
Девушка сорвалась с обрыва в районе поселка Орджоникидзе в Крыму
21:16 27.05.2024 (обновлено: 22:31 27.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Во время туристической прогулки по горе Васюкова в Крыму девушка сорвалась с обрыва. С многочисленными травмами пострадавшая была передана медикам, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Информация о происшествии в районе поселка Орджоникидзе поступила на пульт дежурного в понедельник днем. Потребовалась помощь спасателей для эвакуации пострадавшей к автомобилю скорой помощи из труднодоступного участка местности.
"По прибытии сотрудники МЧС Республики Крым выяснили, что девушка по неосторожности сорвалась с обрыва, скатившись по крутому склону около 50 метров", – сообщили в ведомстве.
В результате падения девушка получила различные травмы. Спасатели оказали первую помощь: обездвижили травмированные конечности, а также наложили воротник Шанца. После этого пострадавшую на носилках транспортировали вниз по склону к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее в Симферополе мужчина сорвался с шестиметровой высоты
на смотровой площадке Битакских скал. Мужчина по неосторожности упал со скалы высотой около 5-6 метров и повредил ногу.
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