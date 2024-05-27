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Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Крымский мост закрыт для движения
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T23:41
2024-05-27T23:41
2024-05-27T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Всех находящихся в данный момент на мосту, а также в зоне досмотра, просят выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Крымский мост периодически закрывают для движения автомобильного транспорта. Ограничения вводятся временно и необходимы для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угрозы ракетного обстрела со стороны ВСУ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей
23:41 27.05.2024 (обновлено: 23:42 27.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Всех находящихся в данный момент на мосту, а также в зоне досмотра, просят выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Крымский мост периодически закрывают для движения автомобильного транспорта. Ограничения вводятся временно и необходимы для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угрозы ракетного обстрела со стороны ВСУ.