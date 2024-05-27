https://crimea.ria.ru/20240527/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-1137414554.html

Крымский мост закрыт для движения

Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Крымский мост закрыт для движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T23:41

2024-05-27T23:41

2024-05-27T23:42

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Всех находящихся в данный момент на мосту, а также в зоне досмотра, просят выполнять указания сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Крымский мост периодически закрывают для движения автомобильного транспорта. Ограничения вводятся временно и необходимы для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угрозы ракетного обстрела со стороны ВСУ.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма, керчь, тамань