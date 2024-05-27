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Крымские пограничники встали в "Боевой расчет": акция в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Крымские пограничники встали в "Боевой расчет": акция в Симферополе
Крымские пограничники встали в "Боевой расчет": акция в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Крымские пограничники встали в "Боевой расчет": акция в Симферополе
27 мая пограничники Крыма присоединились к ежегодной всероссийской акции "Боевой расчет", которая посвящена памяти пограничников, павших в первых боях на... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T20:38
2024-05-27T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. 27 мая пограничники Крыма присоединились к ежегодной всероссийской акции "Боевой расчет", которая посвящена памяти пограничников, павших в первых боях на государственной границе в июне 1941 года. Акция прошла в симферопольском парке им. Гагарина и объединила действующих пограничников и ветеранов пограничных войск."Боевой расчет" – это реконструкция построения пограничников перед выходом на охрану государственной границы. В нашем мероприятии принимают участие пограничное управление, ветераны погранвойск, организации ветеранов-пограничников, учащиеся школ и воспитанники военно-патриотического клуба "Варяг", который учрежден "Союзом пограничников Крыма", – рассказал РИА Новости Крым в ходе акции председатель совета региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма" Александр Дьяченко.Несколько лет назад инициатором акции стал Институт пограничной службы. Боевой расчет – это традиционный ритуал назначения пограничников на охрану государственной границы. Крым присоединяется к всероссийскому мероприятию ежегодно. Как это было в этом году – в видеоматериале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские пограничники заложили в Симферополе капсулу с посланием в 2045 годВидеофакт: к месту гибели пограничных кораблей в Черном море спустили венокВ Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости крыма, александр дьяченко, пограничники, день пограничника, крым, память, история
Крымские пограничники встали в "Боевой расчет": акция в Симферополе

Крымские пограничники присоединились к патриотической акции "Боевой расчет"

20:38 27.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. 27 мая пограничники Крыма присоединились к ежегодной всероссийской акции "Боевой расчет", которая посвящена памяти пограничников, павших в первых боях на государственной границе в июне 1941 года. Акция прошла в симферопольском парке им. Гагарина и объединила действующих пограничников и ветеранов пограничных войск.
"Боевой расчет" – это реконструкция построения пограничников перед выходом на охрану государственной границы. В нашем мероприятии принимают участие пограничное управление, ветераны погранвойск, организации ветеранов-пограничников, учащиеся школ и воспитанники военно-патриотического клуба "Варяг", который учрежден "Союзом пограничников Крыма", – рассказал РИА Новости Крым в ходе акции председатель совета региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма" Александр Дьяченко.
Несколько лет назад инициатором акции стал Институт пограничной службы. Боевой расчет – это традиционный ритуал назначения пограничников на охрану государственной границы. Крым присоединяется к всероссийскому мероприятию ежегодно. Как это было в этом году – в видеоматериале РИА Новости Крым.
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Новости КрымаАлександр ДьяченкоПограничникиДень пограничникаКрымПамятьИстория
 
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