Главные новости Крыма: 27 мая
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 27 мая
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСбор урожая в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Шторм повалил деревья в парках Симферополя. Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода. Температура воды в море в Крыму начнет расти со следующей недели. В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Гибель зерновых
В четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысячи га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Наиболее существенно погодные условия повлияли на формирование урожая в Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах.
2 миллиарда на дороги
Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Авария в автовозом
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС. Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.
Штормовой ветер в Симферополе
Последствия сильного ветра устраняют в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба "Парков столицы". Из-за сильного ветра в парке им. Гагарина пострадало пять здоровых деревьев. В остальных парках и скверах упали крупные ветки. Основная часть по устранению последствий непогоды была проведена к середине дня.
Поезда в Крым
Возобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая, в 13:30. Прибытие в Смоленск – через день в 13:10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19:21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00.
Контроль за парковками
В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации. В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.
Температура воды в море
Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели, прогнозирует начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. 31 мая температура воздуха будет +25…+30. На следующей неделе +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха. По информации Любецкой, 27 мая температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.