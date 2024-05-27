https://crimea.ria.ru/20240527/glavnye-novosti-kryma-27-maya-1137632589.html

Главные новости Крыма: 27 мая

Главные новости Крыма: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Главные новости Крыма: 27 мая

В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T22:52

2024-05-27T22:52

2024-05-27T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Шторм повалил деревья в парках Симферополя. Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода. Температура воды в море в Крыму начнет расти со следующей недели. В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель зерновыхВ четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысячи га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Наиболее существенно погодные условия повлияли на формирование урожая в Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах.2 миллиарда на дорогиКрым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.Авария в автовозомНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС. Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.Штормовой ветер в СимферополеПоследствия сильного ветра устраняют в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба "Парков столицы". Из-за сильного ветра в парке им. Гагарина пострадало пять здоровых деревьев. В остальных парках и скверах упали крупные ветки. Основная часть по устранению последствий непогоды была проведена к середине дня.Поезда в КрымВозобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая, в 13:30. Прибытие в Смоленск – через день в 13:10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19:21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00.Контроль за парковкамиВ Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации. В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.Температура воды в мореТемпература воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели, прогнозирует начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. 31 мая температура воздуха будет +25…+30. На следующей неделе +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха. По информации Любецкой, 27 мая температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.

https://crimea.ria.ru/20240527/chto-stalo-prichinoy-rannego-starta-uborochnoy-kampanii-v-krymu-1137626654.html

https://crimea.ria.ru/20240527/fontany-i-bruschatka-iz-karelii-chto-sdelano-v-vorontsovskom-dvortse-1137622167.html

https://crimea.ria.ru/20240527/dtp-s-tremya-mashinami-v-sevastopole--gospitalizirovana-zhenschina-1137636746.html

https://crimea.ria.ru/20240527/mladenets-v-krymu-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnogo-lekarstva---nachata-proverka-1137622728.html

https://crimea.ria.ru/20240527/sportsmenka-iz-kryma-poedet-na-paraolimpiyskie-igry-v-parizh-1137633698.html

https://crimea.ria.ru/20240527/v-krymu-i-sevastopole-zabolevaemost-covid-19-rastet-tretyu-nedelyu-podryad-1137627328.html

https://crimea.ria.ru/20240527/defitsit-yoda-v-krymu-kak-ego-vospolnit-1137509171.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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