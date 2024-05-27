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Главные новости Крыма: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Главные новости Крыма: 27 мая
Главные новости Крыма: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Главные новости Крыма: 27 мая
В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T22:52
2024-05-27T22:52
главное за день
новости крыма
урожай в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
трасса таврида
дтп в крыму и севастополе
штормовое предупреждение
расписание поездов в крыму
парковки
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Шторм повалил деревья в парках Симферополя. Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода. Температура воды в море в Крыму начнет расти со следующей недели. В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель зерновыхВ четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысячи га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Наиболее существенно погодные условия повлияли на формирование урожая в Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах.2 миллиарда на дорогиКрым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.Авария в автовозомНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС. Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.Штормовой ветер в СимферополеПоследствия сильного ветра устраняют в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба "Парков столицы". Из-за сильного ветра в парке им. Гагарина пострадало пять здоровых деревьев. В остальных парках и скверах упали крупные ветки. Основная часть по устранению последствий непогоды была проведена к середине дня.Поезда в КрымВозобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая, в 13:30. Прибытие в Смоленск – через день в 13:10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19:21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00.Контроль за парковкамиВ Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации. В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.Температура воды в мореТемпература воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели, прогнозирует начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. 31 мая температура воздуха будет +25…+30. На следующей неделе +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха. По информации Любецкой, 27 мая температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.
https://crimea.ria.ru/20240527/chto-stalo-prichinoy-rannego-starta-uborochnoy-kampanii-v-krymu-1137626654.html
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главное за день, новости крыма, урожай в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, трасса таврида, дтп в крыму и севастополе, штормовое предупреждение, расписание поездов в крыму, парковки, черное море
Главные новости Крыма: 27 мая

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 27 мая

22:52 27.05.2024
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСбор урожая в Крыму
Сбор урожая в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых. Полуостров и другие регионы получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Шторм повалил деревья в парках Симферополя. Из Симферополя снова запустят поезд в Смоленск с вагонами до Белгорода. Температура воды в море в Крыму начнет расти со следующей недели. В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Гибель зерновых

В четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысячи га уборка проводиться не будет, рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Наиболее существенно погодные условия повлияли на формирование урожая в Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 16:03
Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму

2 миллиарда на дороги

Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
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Вчера, 19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворце

Авария в автовозом

На трассе "Таврида" в Крыму загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто, сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС. Инцидент произошел в Белогорском районе республики около 15 часов 20 минут в понедельник.
В ДТП с участием трех машин в Севастополе пострадала жещина-водитель
Вчера, 20:23
ДТП с тремя машинами в Севастополе – госпитализирована женщина

Штормовой ветер в Симферополе

Последствия сильного ветра устраняют в Симферополе, сообщила в понедельник пресс-служба "Парков столицы". Из-за сильного ветра в парке им. Гагарина пострадало пять здоровых деревьев. В остальных парках и скверах упали крупные ветки. Основная часть по устранению последствий непогоды была проведена к середине дня.
Эпидемия гриппа в Омской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 13:49
Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

Поезда в Крым

Возобновляется движение пассажирского поезда "Таврия" №473/474 сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая, в 13:30. Прибытие в Смоленск – через день в 13:10. Первый рейс из Смоленска – 29 мая в 19:21, прибытие в Симферополь – через день в 17:00.
Спортсменка из Крыма поедет на Параолимпийские игры в Париж
Вчера, 20:08
Спортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж

Контроль за парковками

В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации. В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 18:43
В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд

Температура воды в море

Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели, прогнозирует начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. 31 мая температура воздуха будет +25…+30. На следующей неделе +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха. По информации Любецкой, 27 мая температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.
Еда на столе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 07:36Радио "Спутник в Крыму"
Дефицит йода в Крыму: как его восполнить
 
Главное за деньНовости КрымаУрожай в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуТрасса ТавридаДТП в Крыму и СевастополеШтормовое предупреждениеРасписание поездов в КрымуПарковкиЧерное море
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
23:46Крымский мост открыли для проезда
23:41Крымский мост закрыт для движения
23:02Главное за день: 27 мая
22:52Главные новости Крыма: 27 мая
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22:24Трехлетний ребенок сгорел в машине пока родители собирали клубнику
22:12Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье
21:52Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры
21:31Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса
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20:15Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
20:08Спортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж
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19:27Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине
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