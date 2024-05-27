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В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240527/v-simferopole-s-30-maya-uzhestochat-kontrol-za-parkovkami-1137627441.html
В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками
В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками
В Симферополе с четверга, 30 мая, ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T18:01
2024-05-27T18:01
парковки
дмитрий леонтьев
радио "спутник в крыму"
новости крыма
симферополь
пдд (правила дорожного движения)
гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе с четверга, 30 мая, ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации.В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.Работать операторы будут открыто, так же как осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест Как в России планируют развивать автомобильный туризм Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скорость
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парковки, дмитрий леонтьев, новости крыма, симферополь, пдд (правила дорожного движения), гибдд
В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками

В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за использованием парковочных мест

18:01 27.05.2024
 
© РИА НовостиПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе с четверга, 30 мая, ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.
По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки – сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации.
В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.
"По Симферополю с четверга будет использоваться планшет ПаркНет (портативный фотофиксатор – ред.). То есть человек будет, оператор, пешком проходить", – сказал Леонтьев.
Работать операторы будут открыто, так же как осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Крыма.
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Радио "Спутник в Крыму"ПарковкиДмитрий ЛеонтьевНовости КрымаСимферопольПДД (Правила дорожного движения)ГИБДД
 
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