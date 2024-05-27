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Как в России планируют развивать автомобильный туризм - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Как в России планируют развивать автомобильный туризм
Как в России планируют развивать автомобильный туризм - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Как в России планируют развивать автомобильный туризм
Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма. Какие важные вопросы она затрагивает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T08:45
2024-05-27T08:45
автомобиль
радио "спутник в крыму"
сергей лобарев
мнения
туризм
туризм в крыму
россия
отдых в крыму
отдых
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма. Какие важные вопросы она затрагивает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев."В прошлом году впервые президент России поставил вопрос перед правительством о создании концепции автотуризма. В конце года мы сдали этот документ. Месяц назад эта концепция была правительством утверждена", - рассказал он.По словам президента общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, в настоящее время Минэкономразвития РФ сделало рассылку в регионы о необходимости создания соответствующих региональных концепций."В России более 45 миллионов владельцев транспортных средств. С каждым годом увеличивается количество автодомов – в этом году их уже более 25 тысяч. И вся эта армия желает отдыхать по территории России", - поясняет Сергей Лобарев.Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга в диалоге с правительством планирует решить, как законодательно закрепить термин "автотурист", определить, что такое кемпинг, глемпинг. Также, по мнению Сергея Лобарева, есть необходимость в присвоении звездности данным местам отдыха автотуристов. Важно и создание безбарьерной среды.Кроме того, в концепцию заложены создание большого количества многофункциональных зон, вопросы безопасного и комфортного передвижения на дорогах, безопасность на парковках.Важно решить проблемы технического обслуживания, моек, эвакуации транспортных средств.План реализации концепции автотуризма планируют создать до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКак в России развивают внутренний автотуризмКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристов
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автомобиль, сергей лобарев, мнения, туризм, туризм в крыму, россия, отдых в крыму, отдых, общество
Как в России планируют развивать автомобильный туризм

В России начинают развивать автотуризм - на что направлена концепция

08:45 27.05.2024
 
© Фото: pexelsВодитель
Водитель
© Фото: pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма. Какие важные вопросы она затрагивает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
"В прошлом году впервые президент России поставил вопрос перед правительством о создании концепции автотуризма. В конце года мы сдали этот документ. Месяц назад эта концепция была правительством утверждена", - рассказал он.
По словам президента общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, в настоящее время Минэкономразвития РФ сделало рассылку в регионы о необходимости создания соответствующих региональных концепций.
"В России более 45 миллионов владельцев транспортных средств. С каждым годом увеличивается количество автодомов – в этом году их уже более 25 тысяч. И вся эта армия желает отдыхать по территории России", - поясняет Сергей Лобарев.
Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга в диалоге с правительством планирует решить, как законодательно закрепить термин "автотурист", определить, что такое кемпинг, глемпинг. Также, по мнению Сергея Лобарева, есть необходимость в присвоении звездности данным местам отдыха автотуристов. Важно и создание безбарьерной среды.
"Концепция дает задачу увеличить количество автотуристов, создать для них условия объектов придорожного сервиса. Этого у нас не хватает. В России всего 200 кемпингов, а по европейским меркам – 50, в Крыму – 10. Нужно присваивать звезды кемпингам, в том числе в зависимости от того, возможно ли там поесть, поспать", - уточняет гость студии.
Кроме того, в концепцию заложены создание большого количества многофункциональных зон, вопросы безопасного и комфортного передвижения на дорогах, безопасность на парковках.
Важно решить проблемы технического обслуживания, моек, эвакуации транспортных средств.
План реализации концепции автотуризма планируют создать до конца года.
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