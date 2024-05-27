https://crimea.ria.ru/20240527/kak-v-rossii-planiruyut-razvivat-avtomobilnyy-turizm-1137464747.html

Как в России планируют развивать автомобильный туризм

Как в России планируют развивать автомобильный туризм - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Как в России планируют развивать автомобильный туризм

Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма. Какие важные вопросы она затрагивает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T08:45

2024-05-27T08:45

2024-05-27T08:45

автомобиль

радио "спутник в крыму"

сергей лобарев

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туризм в крыму

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отдых

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма. Какие важные вопросы она затрагивает, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев."В прошлом году впервые президент России поставил вопрос перед правительством о создании концепции автотуризма. В конце года мы сдали этот документ. Месяц назад эта концепция была правительством утверждена", - рассказал он.По словам президента общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, в настоящее время Минэкономразвития РФ сделало рассылку в регионы о необходимости создания соответствующих региональных концепций."В России более 45 миллионов владельцев транспортных средств. С каждым годом увеличивается количество автодомов – в этом году их уже более 25 тысяч. И вся эта армия желает отдыхать по территории России", - поясняет Сергей Лобарев.Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга в диалоге с правительством планирует решить, как законодательно закрепить термин "автотурист", определить, что такое кемпинг, глемпинг. Также, по мнению Сергея Лобарева, есть необходимость в присвоении звездности данным местам отдыха автотуристов. Важно и создание безбарьерной среды.Кроме того, в концепцию заложены создание большого количества многофункциональных зон, вопросы безопасного и комфортного передвижения на дорогах, безопасность на парковках.Важно решить проблемы технического обслуживания, моек, эвакуации транспортных средств.План реализации концепции автотуризма планируют создать до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКак в России развивают внутренний автотуризмКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристов

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, сергей лобарев, мнения, туризм, туризм в крыму, россия, отдых в крыму, отдых, общество