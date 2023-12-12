Рейтинг@Mail.ru
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231212/moskva-varshava-chto-menyayut-itogi-parlamentskikh-vyborov-v-polshe-1133479892.html
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:01
2023-12-12T13:34
эксклюзивы риа новости крым
польша
россия
выборы
политика
в мире
алексей мухин
мнения
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111331/53/1113315349_0:51:965:594_1920x0_80_0_0_e5b1e22d228cc822ca47fd5ee7712903.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит следовать курсом на конфронтацию с Москвой и будет поддерживать формулу, по которой вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен продолжаться "до последнего украинца". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Накануне Сейм Польши проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. Его поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Теперь Туску необходимо предложить состав правительства, после чего его кандидатуру должен утвердить президент Польши Анджей Дуда. До этого момента обязанности премьер-министра страны будет исполнять Матеуш Моравецкий.Чистый атлантист"Туск - часть той политики, которую Польша ведет в отношении России. Его нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, он - чистый атлантист", - констатирует Мухин.В этой связи, по мнению политолога, в польско-российских отношениях ничего не изменится: ключевые политические силы в Польше разделяют русофобскую политику и имеют идентичные взгляды - не исключение партия "Гражданская платформа", которую возглавляет вновь избранный премьер. Ничего не поменяется ни по политическому курсу в целом, ни по украинскому вопросу в частности - в основе всего лежит конфронтация с Москвой.Слабые места ЕвросоюзаА вот политика Польши в отношении Евросоюза может измениться, считает Мухин. Вопреки расхожему мнению о том, что Туск, целую пятилетку председательствовавший в Европейском союзе, будет проводить на территории Польши европейскую политику, политолог считает, что новый премьер сконцентрируется на национальных интересах страны по отношению к Европе. А вот к США положение останется строго подчиненным.Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Подал в отставку 9 сентября 2014 года в связи с избранием на пост председателя Европейского совета, который возглавлял пять лет. Является лидером оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с "Новыми левыми" и "Третьим путем".Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавит Молдавию: решающий раундПольша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитМедведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией
https://crimea.ria.ru/20230825/vvedet-li-polsha-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1130936133.html
польша
россия
европа
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111331/53/1113315349_68:0:965:673_1920x0_80_0_0_ecb2210c3e7b63b3b214d286b31462aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, россия, выборы, политика, в мире, алексей мухин, мнения, общество, безопасность, европа, европейский союз, сша
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше

Результаты парламентских выборов в Польше для России ничего не меняют - политолог

13:01 12.12.2023 (обновлено: 13:34 12.12.2023)
 
© AFP 2017 / Janek SkarzynskiУчастники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит следовать курсом на конфронтацию с Москвой и будет поддерживать формулу, по которой вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен продолжаться "до последнего украинца". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Накануне Сейм Польши проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. Его поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Теперь Туску необходимо предложить состав правительства, после чего его кандидатуру должен утвердить президент Польши Анджей Дуда. До этого момента обязанности премьер-министра страны будет исполнять Матеуш Моравецкий.

Чистый атлантист

"Туск - часть той политики, которую Польша ведет в отношении России. Его нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, он - чистый атлантист", - констатирует Мухин.
В этой связи, по мнению политолога, в польско-российских отношениях ничего не изменится: ключевые политические силы в Польше разделяют русофобскую политику и имеют идентичные взгляды - не исключение партия "Гражданская платформа", которую возглавляет вновь избранный премьер. Ничего не поменяется ни по политическому курсу в целом, ни по украинскому вопросу в частности - в основе всего лежит конфронтация с Москвой.
"Дональд Туск - русофоб, и по украинскому вопросу он полностью поддерживал тот курс, который вело предыдущее правительство - "до последнего украинца". Здесь формула Бориса Джонсона взята на вооружение в полной мере", - говорит эксперт.

Слабые места Евросоюза

А вот политика Польши в отношении Евросоюза может измениться, считает Мухин. Вопреки расхожему мнению о том, что Туск, целую пятилетку председательствовавший в Европейском союзе, будет проводить на территории Польши европейскую политику, политолог считает, что новый премьер сконцентрируется на национальных интересах страны по отношению к Европе. А вот к США положение останется строго подчиненным.
"Политика по отношению в Евросоюзу станет более жесткой, поскольку Туск знает ситуацию в Европе очень хорошо - все сильные и слабые стороны ЕС. И безусловно, на своем посту, преследуя интересы Польши, будет сподвигать страну к еще более тесным отношениям с США", - убежден политолог.
Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Подал в отставку 9 сентября 2014 года в связи с избранием на пост председателя Европейского совета, который возглавлял пять лет. Является лидером оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с "Новыми левыми" и "Третьим путем".
Варшава, Польша
25 августа, 09:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто возглавит Молдавию: решающий раунд
Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит
Медведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПольшаРоссияВыборыПолитикаВ миреАлексей МухинМненияОбществоБезопасностьЕвропаЕвропейский СоюзСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
13:20Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
13:13Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
13:05Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
13:01Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
12:47Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
12:26Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
12:17Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
12:04Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
11:57В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
11:46Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
11:32Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
11:19Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
11:09Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
10:56Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
10:39Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь
10:13ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:03Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне
09:49Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
09:38Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Лента новостейМолния