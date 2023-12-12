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Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:01
2023-12-12T13:01
2023-12-12T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит следовать курсом на конфронтацию с Москвой и будет поддерживать формулу, по которой вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен продолжаться "до последнего украинца". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Накануне Сейм Польши проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. Его поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Теперь Туску необходимо предложить состав правительства, после чего его кандидатуру должен утвердить президент Польши Анджей Дуда. До этого момента обязанности премьер-министра страны будет исполнять Матеуш Моравецкий.Чистый атлантист"Туск - часть той политики, которую Польша ведет в отношении России. Его нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, он - чистый атлантист", - констатирует Мухин.В этой связи, по мнению политолога, в польско-российских отношениях ничего не изменится: ключевые политические силы в Польше разделяют русофобскую политику и имеют идентичные взгляды - не исключение партия "Гражданская платформа", которую возглавляет вновь избранный премьер. Ничего не поменяется ни по политическому курсу в целом, ни по украинскому вопросу в частности - в основе всего лежит конфронтация с Москвой.Слабые места ЕвросоюзаА вот политика Польши в отношении Евросоюза может измениться, считает Мухин. Вопреки расхожему мнению о том, что Туск, целую пятилетку председательствовавший в Европейском союзе, будет проводить на территории Польши европейскую политику, политолог считает, что новый премьер сконцентрируется на национальных интересах страны по отношению к Европе. А вот к США положение останется строго подчиненным.Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Подал в отставку 9 сентября 2014 года в связи с избранием на пост председателя Европейского совета, который возглавлял пять лет. Является лидером оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с "Новыми левыми" и "Третьим путем".Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавит Молдавию: решающий раундПольша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитМедведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией
https://crimea.ria.ru/20230825/vvedet-li-polsha-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1130936133.html
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Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
Результаты парламентских выборов в Польше для России ничего не меняют - политолог
13:01 12.12.2023 (обновлено: 13:34 12.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Результаты парламентских выборов в Польше ничего кардинально не изменят в польско-российских отношениях. Новый премьер-министр страны Дональд Туск продолжит следовать курсом на конфронтацию с Москвой и будет поддерживать формулу, по которой вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен продолжаться "до последнего украинца". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Накануне Сейм Польши проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. Его поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Теперь Туску необходимо предложить состав правительства, после чего его кандидатуру должен утвердить президент Польши Анджей Дуда. До этого момента обязанности премьер-министра страны будет исполнять Матеуш Моравецкий.
Чистый атлантист
"Туск - часть той политики, которую Польша ведет в отношении России. Его нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, он - чистый атлантист", - констатирует Мухин.
В этой связи, по мнению политолога, в польско-российских отношениях ничего не изменится: ключевые политические силы в Польше разделяют русофобскую политику и имеют идентичные взгляды - не исключение партия "Гражданская платформа", которую возглавляет вновь избранный премьер. Ничего не поменяется ни по политическому курсу в целом, ни по украинскому вопросу в частности - в основе всего лежит конфронтация с Москвой.
"Дональд Туск - русофоб, и по украинскому вопросу он полностью поддерживал тот курс, который вело предыдущее правительство - "до последнего украинца". Здесь формула Бориса Джонсона взята на вооружение в полной мере", - говорит эксперт.
Слабые места Евросоюза
А вот политика Польши в отношении Евросоюза может измениться, считает Мухин. Вопреки расхожему мнению о том, что Туск, целую пятилетку председательствовавший в Европейском союзе, будет проводить на территории Польши европейскую политику, политолог считает, что новый премьер сконцентрируется на национальных интересах страны по отношению к Европе. А вот к США положение останется строго подчиненным.
"Политика по отношению в Евросоюзу станет более жесткой, поскольку Туск знает ситуацию в Европе очень хорошо - все сильные и слабые стороны ЕС. И безусловно, на своем посту, преследуя интересы Польши, будет сподвигать страну к еще более тесным отношениям с США", - убежден политолог.
Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Подал в отставку 9 сентября 2014 года в связи с избранием на пост председателя Европейского совета, который возглавлял пять лет. Является лидером оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с "Новыми левыми" и "Третьим путем".
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