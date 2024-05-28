https://crimea.ria.ru/20240528/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1137609591.html
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T00:01
2024-05-28T00:01
2024-05-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем +21...+23 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем от +19 до +22.
https://crimea.ria.ru/20240527/kogda-progreetsya-more-v-krymu-1137625342.html
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определятся областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +8…+11, днем +20…+25 градусов, в горах +8…+11", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем +21...+23 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем от +19 до +22.