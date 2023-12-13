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Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
Морское сообщение в Севастополе восстановлено. сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T09:24
2023-12-13T09:24
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе восстановлено. сообщили в городском дептрансе.Рейд был закрыт в среду в 8:31.В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.Паром вышел на линию после мощного урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств.Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетовВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, общество, новости крыма
Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе

Рейд в Севастополе открыт

09:24 13.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе восстановлено. сообщили в городском дептрансе.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Рейд был закрыт в среду в 8:31.
В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.
Паром вышел на линию после мощного урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств.
Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.
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