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Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T09:35
2023-12-13T09:35
2023-12-13T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцАварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса
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Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
В Симферополе и пригороде, в Керчи и Ленинском районе не будет воды до утра 14 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.
"После проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 утра 14 декабря", – сказано в сообщении.
В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.
"До 20 часов воды не будет в микрорайонах "Белое 1-5", Каменка, Хошкельды, поселке Айкаван, селах Ана-Юрт и Акрополис", – сообщили на предприятии.
До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.
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