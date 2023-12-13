Рейтинг@Mail.ru
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/sutki-bez-vody-v-krymu-predupredili-o-massovykh-otklyucheniyakh-1133503808.html
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T09:35
2023-12-13T09:35
крым
симферополь
симферопольский район
керчь
ленинский район
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7f04adc002fc3454617367fd8e048fd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцАварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса
крым
симферополь
симферопольский район
керчь
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_79767af83a9f57a32e1f5b43186ecc50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, керчь, ленинский район, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях

В Симферополе и пригороде, в Керчи и Ленинском районе не будет воды до утра 14 декабря

09:35 13.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.
"После проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 утра 14 декабря", – сказано в сообщении.
В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.

"До 20 часов воды не будет в микрорайонах "Белое 1-5", Каменка, Хошкельды, поселке Айкаван, селах Ана-Юрт и Акрополис", – сообщили на предприятии.

До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ
"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса
 
КрымСимферопольСимферопольский районКерчьЛенинский районВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
09:53Водопад Учан-Су открыли после обвала
09:35Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
09:24Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
09:09Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
08:56Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
08:38В Севастополе закрыли рейд
08:16В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
08:11Крымский мост: обстановка на утро среды
07:57Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары
07:41Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно
06:55Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
06:39Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
06:01Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
05:00"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
23:14Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
22:57Главные новости Крыма: 12 декабря
22:36Главное за день: 12 декабря
Лента новостейМолния