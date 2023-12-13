https://crimea.ria.ru/20231213/sutki-bez-vody-v-krymu-predupredili-o-massovykh-otklyucheniyakh-1133503808.html

Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях

Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях

Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T09:35

2023-12-13T09:35

2023-12-13T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма остались без воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцАварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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