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Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса
Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса
Из-за аварийных работ во вторник Симферопольский и Ленинский районы, Джанкой и Феодосия частично останутся без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T09:19
2023-12-12T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Из-за аварийных работ во вторник Симферопольский и Ленинский районы, Джанкой и Феодосия частично останутся без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферопольском районе до 17 часов без воды село Доброе - улицы Майская, Ароматная, Февральская, Апрельская, Октябрьская, Широкая, а также прилегающие улицы и переулки.В Джанкое также до пяти часов вечера отключение по адресам Ленина, 1, 3. В Ленинском районе без водоснабжения улица Мичурина в селе Виноградное и улица Шоссейная, 47 в поселке Ленино.В Феодосии до пяти вечера водоснабжение приостановлено по улицам Украинской, 31-103, Виноградной, Северной, Южной, Пограничной, Черепичной, Колодяжного, Линейной, Судакской, в Первом и Пятом Подгорных проездах, а также в Северном переулке."Силами филиала организован подвоз питьевой воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Аварии на сетях оставили часть Крыма без воды - адреса

Два города и два района Крыма во вторник до вечера остались без воды из-за аварий на сетях

09:19 12.12.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Из-за аварийных работ во вторник Симферопольский и Ленинский районы, Джанкой и Феодосия частично останутся без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Симферопольском районе до 17 часов без воды село Доброе - улицы Майская, Ароматная, Февральская, Апрельская, Октябрьская, Широкая, а также прилегающие улицы и переулки.
В Джанкое также до пяти часов вечера отключение по адресам Ленина, 1, 3. В Ленинском районе без водоснабжения улица Мичурина в селе Виноградное и улица Шоссейная, 47 в поселке Ленино.
В Феодосии до пяти вечера водоснабжение приостановлено по улицам Украинской, 31-103, Виноградной, Северной, Южной, Пограничной, Черепичной, Колодяжного, Линейной, Судакской, в Первом и Пятом Подгорных проездах, а также в Северном переулке.
"Силами филиала организован подвоз питьевой воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - сказано в сообщении.
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