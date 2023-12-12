https://crimea.ria.ru/20231212/ranenyy-boets-s-pozyvnym-babka-desyat-dney-lepil-snezhki-i-pitalsya-imi-1133495625.html

Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца

Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца

Боец с позывным Бабка, который несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе, рассказал редакции "RT на русском", как ему удалось выжить. Десять дней его... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T20:46

2023-12-12T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Боец с позывным Бабка, который несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе, рассказал редакции "RT на русском", как ему удалось выжить. Десять дней его считали погибшим, но солдат смог выползти к своим позициям. Все это время он питался снегом, а многочисленные раны на спине Бабке помог перевязать такой же раненый боец украинской армии.История выжившего Бабки разошлась по всем СМИ и Telegram-каналам: после штурма двух опорных пунктов украинской армии он получил многочисленные осколочные ранения спины. Вокруг него были тела погибших и один раненый боец ВСУ. Сообщалось, что они перевязали друг другу раны, благодаря чему одному из них – Бабке – удалось выжить. Но это не совсем так, рассказал боец.На протяжении десяти дней Бабка лепил снежки и питался ими. Популярное в интернете видео, на котором якобы он ест снег ложкой, – это фейк, сказал раненый герой.Сейчас боец находится на излечении в госпитале. "Врачи лечат, все хорошо", – уточнил он в разговоре.Выжить в тяжелейших боевых условиях – это трудная наука, которой обучают военные медики. Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным "Дульдурга" рассказал журналисту РИА Новости Крым, как пользоваться жгутом и кровоостанавливающим турникетом, накладывать шины, делать перевязки и правильно колоть обезболивающие.Читайте также на РИА Новости Крым:"Таких, как я, – убивают": интервью с женщиной-снайперомНакрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, подвиги героев, герои сво