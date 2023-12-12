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Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца
Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца
Боец с позывным Бабка, который несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе, рассказал редакции "RT на русском", как ему удалось выжить. Десять дней его... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Боец с позывным Бабка, который несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе, рассказал редакции "RT на русском", как ему удалось выжить. Десять дней его считали погибшим, но солдат смог выползти к своим позициям. Все это время он питался снегом, а многочисленные раны на спине Бабке помог перевязать такой же раненый боец украинской армии.История выжившего Бабки разошлась по всем СМИ и Telegram-каналам: после штурма двух опорных пунктов украинской армии он получил многочисленные осколочные ранения спины. Вокруг него были тела погибших и один раненый боец ВСУ. Сообщалось, что они перевязали друг другу раны, благодаря чему одному из них – Бабке – удалось выжить. Но это не совсем так, рассказал боец.На протяжении десяти дней Бабка лепил снежки и питался ими. Популярное в интернете видео, на котором якобы он ест снег ложкой, – это фейк, сказал раненый герой.Сейчас боец находится на излечении в госпитале. "Врачи лечат, все хорошо", – уточнил он в разговоре.Выжить в тяжелейших боевых условиях – это трудная наука, которой обучают военные медики. Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным "Дульдурга" рассказал журналисту РИА Новости Крым, как пользоваться жгутом и кровоостанавливающим турникетом, накладывать шины, делать перевязки и правильно колоть обезболивающие.Читайте также на РИА Новости Крым:"Таких, как я, – убивают": интервью с женщиной-снайперомНакрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт
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новости сво, подвиги героев, герои сво
Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца

Раненый боец с позывным Бабка 10 дней питался снежками и смог вернуться к своим

20:46 12.12.2023 (обновлено: 21:18 12.12.2023)
 
© RTБоец с позывным Бабка несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе
Боец с позывным Бабка несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Боец с позывным Бабка, который несколько дней пролежал раненым во вражеском окопе, рассказал редакции "RT на русском", как ему удалось выжить. Десять дней его считали погибшим, но солдат смог выползти к своим позициям. Все это время он питался снегом, а многочисленные раны на спине Бабке помог перевязать такой же раненый боец украинской армии.

"Я когда лежал, истекал кровью, думал, что все – пришел мой час. Но Бог сказал "живи", дал мне второй шанс. И вот я здесь", – рассказал Бабка по телефону.

История выжившего Бабки разошлась по всем СМИ и Telegram-каналам: после штурма двух опорных пунктов украинской армии он получил многочисленные осколочные ранения спины. Вокруг него были тела погибших и один раненый боец ВСУ. Сообщалось, что они перевязали друг другу раны, благодаря чему одному из них – Бабке – удалось выжить. Но это не совсем так, рассказал боец.

"Я ему не оказывал медицинскую помощь, потому что у него нога уже сухая была, незачем было перевязывать. А он мне да, спину перевязал, плечи, которые были в осколках. Спина в дырках была", – вспоминает боец.

На протяжении десяти дней Бабка лепил снежки и питался ими. Популярное в интернете видео, на котором якобы он ест снег ложкой, – это фейк, сказал раненый герой.

"Там была еда соленая, но я ее не ел, потому что из-за этого хотелось пить. То, что вы видели на видео, это не я. Все было совсем по-другому. Я когда проснулся и увидел, что снега на блиндаж накинуло, я начал лепить снежки и ел их. 10 дней продержался", – сказал Бабка.

Сейчас боец находится на излечении в госпитале. "Врачи лечат, все хорошо", – уточнил он в разговоре.
Выжить в тяжелейших боевых условиях – это трудная наука, которой обучают военные медики. Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным "Дульдурга" рассказал журналисту РИА Новости Крым, как пользоваться жгутом и кровоостанавливающим турникетом, накладывать шины, делать перевязки и правильно колоть обезболивающие.
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