https://crimea.ria.ru/20231212/konstitutsiya-ukrainy--nabor-ignoriruemykh-vlastyami-populistskikh-norm-1133489645.html

Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм

Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм

Конституция Украины превратилась в набор популистских норм, которые игнорируют все ветви власти киевского режима. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T18:43

2023-12-12T18:43

2023-12-12T18:43

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Конституция Украины превратилась в набор популистских норм, которые игнорируют все ветви власти киевского режима. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Посол отметил, что согласно данным Службы безопасности Украины, с февраля 2022 года на православных священников заведено 70 уголовных дел, из попавших под следствие 16 – митрополиты этой конфессии. Мирошник назвал эти цифры "позорными для государства, которое провозгласило свободу религии" и "демонстрацией тотального пренебрежения общепризнанными цивилизационными нормами и нормами прав человека".По словам Мирошника, киевские власти растаптывают принцип свободы вероисповедания, устраивая средневековый шабаш по изгнанию, запрету и унижению верующих самой крупной религиозной организации Украины – канонической Украинской православной церкви (УПЦ).При этом возможность произвольно ущемлять свободу совести и вероисповедания в Украине теперь закреплена законодательно. В частности, закон от 19 октября 2023 года "О внесении изменений в закон о деятельности религиозных организаций" гласит, что на территории государства "не допускается деятельность религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины".Кроме того, за прошедшие полтора месяца киевская власть отличилась тем, что санкционировала через постановочные суды и бутафорские сходы громад захваты десятков православных храмов, выдворение православных священников и прихожан из церквей, в которых они и их предки молились, без преувеличения, сотни лет. И все это время ни у кого не поднялась рука их тронуть или побеспокоить.Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира и представителей международных организаций поддержать каноническую Украинскую православную церковь. А викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник, назвал удар по православной церкви на Украине "ударом по самому главному и стержневому".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны в первом чтении принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыряРелигиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины

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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, украина