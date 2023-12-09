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Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
Правоохранительные органы выясняют причину хлопка, который в пятницу произошел в центре Симферополя, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T20:06
2023-12-09T20:06
2023-12-09T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы выясняют причину хлопка, который в пятницу произошел в центре Симферополя, сообщили в пресс-службе МВД республики. Отмечается, что в ходе осмотра выявлены повреждения водосточной трубы на одном из зданий.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к ЧП лиц. Пострадавших нет.Ранее Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Симферополе вечером на улице Горького в одном из зданий, рядом с кабинетом нотариуса, взорвалась водосточная труба, в которую была заложена самодельная взрывчатка.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в ЛуганскеЗадержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУВ Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
МВД выясняет причину хлопка в центре Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы выясняют причину хлопка, который в пятницу произошел в центре Симферополя, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Восьмого декабря около 17:00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции", – сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра выявлены повреждения водосточной трубы на одном из зданий.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к ЧП лиц. Пострадавших нет.
Ранее Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Симферополе вечером на улице Горького в одном из зданий, рядом с кабинетом нотариуса, взорвалась водосточная труба, в которую была заложена самодельная взрывчатка.
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