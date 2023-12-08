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Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу
Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу
Украина начала перевозить фуры, застрявшие на границе с Польшей, поездом. Это поднимет стоимость грузоперевозок в 3-4 раза, заявил РИА Новости Крым кандидат... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T21:12
2023-12-08T21:12
эксклюзивы риа новости крым
украина
андрей вершицкий
мнения
в мире
железная дорога
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина начала перевозить фуры, застрявшие на границе с Польшей, поездом. Это поднимет стоимость грузоперевозок в 3-4 раза, заявил РИА Новости Крым кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Как сообщается в Telegram-канале "Укрзализницы", первая партия грузовиков уже отправлена в Польшу контрейлерным поездом. В его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с прицепами.Состав будет курсировать по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша), аналогичные рейсы будут организованы в обратном направлении. При этом трансфер водителей организовывается автобусом. Все это повлияет на цену, уверен Андрей Вершицкий.Для перехода с одной ширины колеи на другую вагоны надо "переобувать" – переставлять на другую колесную платформу. Это увеличит не только цену, но и время перевозки, что для некоторых грузов критично.Ориентировочно на платформу может поместиться около 50 тонн, в зависимости от вида грузов. Фура может перевозить где-то 22-25 тонн. Такой вид перевозок может оказаться совершенно нерентабельным. Кроме того, польские перевозчики могут со временем заблокировать и этот путь, уверен эксперт.При этом, как заявил журналистам представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, только со стороны Польши на границе скопилось уже 3300 большегрузов. Если за один раз поезд перевозит всего 13, то на траспортировку всех этих машин потребуется более 250 рейсов.Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более дешевыми ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и ПольшиСловакия расширила запрет на поставку продукции из УкраиныСловакия заблокировала грузовики на границе с Украиной
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украина, андрей вершицкий, мнения, в мире, железная дорога, польша
Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу

Застрявшие на польской границе фуры Украина перевезет контрейлерным поездом

21:12 08.12.2023
 
© УкрзализныцяУкраина придумала новый способ перевозок в Польшу
Украина придумала новый способ перевозок в Польшу
© Укрзализныця
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина начала перевозить фуры, застрявшие на границе с Польшей, поездом. Это поднимет стоимость грузоперевозок в 3-4 раза, заявил РИА Новости Крым кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.
Как сообщается в Telegram-канале "Укрзализницы", первая партия грузовиков уже отправлена в Польшу контрейлерным поездом. В его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с прицепами.
Состав будет курсировать по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша), аналогичные рейсы будут организованы в обратном направлении. При этом трансфер водителей организовывается автобусом. Все это повлияет на цену, уверен Андрей Вершицкий.

"Во-первых, фуру надо загрузить, а во-вторых, это дополнительная услуга транспортировки по железнодорожному пути. Потом нужно осуществить изменение ширины колеи для перехода через границу, потому что у Польши с Украиной различные стандарты железнодорожных путей. Потом фуру выгрузить. Все это добавится к себестоимости перевозки", – считает эксперт.

Для перехода с одной ширины колеи на другую вагоны надо "переобувать" – переставлять на другую колесную платформу. Это увеличит не только цену, но и время перевозки, что для некоторых грузов критично.

"Если раньше, например, транспортировка из польского города в украинский, по оценкам экспертов, стоила около тысячи евро за одну стандартную фуру, то теперь, по разным оценкам, эта сумма вырастет в 3-4 раза. То есть будет стоить в пределах 3-4 тысяч евро", – посчитал кандидат экономических наук Вершицкий.

Ориентировочно на платформу может поместиться около 50 тонн, в зависимости от вида грузов. Фура может перевозить где-то 22-25 тонн. Такой вид перевозок может оказаться совершенно нерентабельным. Кроме того, польские перевозчики могут со временем заблокировать и этот путь, уверен эксперт.
При этом, как заявил журналистам представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, только со стороны Польши на границе скопилось уже 3300 большегрузов. Если за один раз поезд перевозит всего 13, то на траспортировку всех этих машин потребуется более 250 рейсов.
Польские перевозчики заблокировали украино-польскую границу в начале ноября: украинские "коллеги" с их более дешевыми ценами составляют для них большую конкуренцию. За десять дней со стороны Польши собралось 2500 грузовиков. По некоторым прогнозам, украинский экспорт в связи с этим сократился на 40 процентов.
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