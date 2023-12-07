https://crimea.ria.ru/20231207/defitsit-v-energosisteme-kiev-prosit-pomoschi-slovakii-rumynii-i-polshi-1133366883.html

Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши

Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши

"Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме Украины, ситуация расценивается как сложная, запрошена аварийная помощь у Словакии, Румынии и Польши... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T12:59

2023-12-07T12:59

2023-12-07T12:59

украина

укрэнерго

топливно-энергетический комплекс

в мире

новости

польша

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/36/1114163682_0:87:2449:1465_1920x0_80_0_0_2cc0884f2e7cd318b840464faa610834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. "Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме Украины, ситуация расценивается как сложная, запрошена аварийная помощь у Словакии, Румынии и Польши. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале предприятия.По данным компании, потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций. Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках ТЭС продолжаются ремонты, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме из-за плотной облачности по всей стране.Без света сейчас остаются 408 населенных пунктов. В связи с трудной ситуацией украинцев просят экономить электроэнергию.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в конце ноября заявлял, что Украина не готова к холодам: для нормальной работы энергетической системы страны зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн. Читайте также на РИА Новости Крым:Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернетаКиев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зимуНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

украина

польша

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, топливно-энергетический комплекс, в мире, новости, польша, румыния