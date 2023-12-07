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Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши
Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши
"Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме Украины, ситуация расценивается как сложная, запрошена аварийная помощь у Словакии, Румынии и Польши... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T12:59
2023-12-07T12:59
украина
укрэнерго
топливно-энергетический комплекс
в мире
новости
польша
румыния
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. "Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме Украины, ситуация расценивается как сложная, запрошена аварийная помощь у Словакии, Румынии и Польши. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале предприятия.По данным компании, потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций. Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках ТЭС продолжаются ремонты, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме из-за плотной облачности по всей стране.Без света сейчас остаются 408 населенных пунктов. В связи с трудной ситуацией украинцев просят экономить электроэнергию.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в конце ноября заявлял, что Украина не готова к холодам: для нормальной работы энергетической системы страны зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн. Читайте также на РИА Новости Крым:Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернетаКиев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зимуНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
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украина, укрэнерго, топливно-энергетический комплекс, в мире, новости, польша, румыния
Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши

Укрэнерго просит помощи у Польши и Румынии из-за энергодефицита

12:59 07.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. "Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме Украины, ситуация расценивается как сложная, запрошена аварийная помощь у Словакии, Румынии и Польши. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале предприятия.
"Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме…Во избежание отключений и поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь сегодня аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11 до 19 часов мощностью 700 МВт", - сказано в сообщении.
По данным компании, потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций. Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках ТЭС продолжаются ремонты, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме из-за плотной облачности по всей стране.
Без света сейчас остаются 408 населенных пунктов. В связи с трудной ситуацией украинцев просят экономить электроэнергию.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в конце ноября заявлял, что Украина не готова к холодам: для нормальной работы энергетической системы страны зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн.
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УкраинаУкрэнергоТопливно-энергетический комплексВ миреНовостиПольшаРумыния
 
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