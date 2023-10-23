https://crimea.ria.ru/20231023/elektrichestva-na-vsekh-ukraintsev-khvatit---azarov-1132257512.html

Электричества на всех украинцев хватит - Азаров

Электричества на всех украинцев хватит - Азаров - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Электричества на всех украинцев хватит - Азаров

Украина не готова к зимним холодам. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T10:40

2023-10-23T10:40

2023-10-23T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Украина не готова к зимним холодам. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Азаров пояснил, что для нормальной работы энергетической системы Украины зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн."Что, удары мешают заготавливать уголь? По углю энергетическому – не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены", - констатирует бывший премьер-министр.По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.В сентябре член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявлял, что накопить эти плановые 1,8 миллионов тонн угля нужно к середине октября, но это вряд ли будет достигнуто. Украина надеялась на поставки топлива из Польши и Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныГенераторы не помогут: Киев останется без света и интернета На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

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украина, николай азаров, в мире, новости, укрэнерго, жкх, энергетика украины