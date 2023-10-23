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Электричества на всех украинцев хватит - Азаров
Электричества на всех украинцев хватит - Азаров - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Электричества на всех украинцев хватит - Азаров
Украина не готова к зимним холодам. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T10:40
2023-10-23T10:40
2023-10-23T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Украина не готова к зимним холодам. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Азаров пояснил, что для нормальной работы энергетической системы Украины зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн."Что, удары мешают заготавливать уголь? По углю энергетическому – не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены", - констатирует бывший премьер-министр.По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.В сентябре член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявлял, что накопить эти плановые 1,8 миллионов тонн угля нужно к середине октября, но это вряд ли будет достигнуто. Украина надеялась на поставки топлива из Польши и Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныГенераторы не помогут: Киев останется без света и интернета На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
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украина, николай азаров, в мире, новости, укрэнерго, жкх, энергетика украины
Электричества на всех украинцев хватит - Азаров
Азаров: дефицит угля на Украине приведет к нехватке тепла и электричества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Украина не готова к зимним холодам. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал он в Telegram-канале.
Азаров пояснил, что для нормальной работы энергетической системы Украины зимой необходимо, чтобы запасы угля составляли примерно 1,8 - 3 миллионов тонн. Однако к концу октября заготовлено всего 700 тысяч тонн.
"Что, удары мешают заготавливать уголь? По углю энергетическому – не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены", - констатирует бывший премьер-министр.
По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.
В сентябре член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявлял
, что накопить эти плановые 1,8 миллионов тонн угля нужно к середине октября, но это вряд ли будет достигнуто. Украина надеялась на поставки топлива из Польши и Казахстана.
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