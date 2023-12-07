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На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей
На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей - РИА Новости Крым, 07.12.2023
На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей
В Ростове-на-Дону на балконе квартиры поселились летучие мыши – колонию из 306 мышек-вечерниц обнаружили квартиранты, арендовавшие жилье. Беспокойные соседи... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T08:37
2023-12-07T08:37
ростов-на-дону
новости
животные
ростовская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону на балконе квартиры поселились летучие мыши – колонию из 306 мышек-вечерниц обнаружили квартиранты, арендовавшие жилье. Беспокойные соседи поселились под обшивкой балкона, сообщила на своей странице в соцсети Ростовская группа помощи рукокрылым.Рыжая вечерница – вид летучих мышей, распространенный в Европе, Азии и Северной Африке. Длина их тела – чуть более шести сантиметров, длина хоста – около 5 см. В природе они живут в глубоких пещерах и дуплах деревьев – видимо, именно с дуплом они "перепутали" углубление в обшивке балкона.Рыжие вечерницы вылетают на охоту дважды за ночь – после заката и перед рассветом. Они считаются полезными для леса животными, поскольку питаются насекомыми-вредителями.Недавно на юг переселилась маленькая львица Асада из Мелитополя, где она содержалась в тесной клетке в одной из квартир. Малышка теперь живет в крымском сафари-парке "Тайган", где ее лечат от тяжелых последствий гиподинамии: Асада поступила в парк с переломанными лапами.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за этоМО: США изучали в Харькове заражение людей болезнями через летучих мышей МО РФ: США финансировали на Украине опыты с коронавирусом летучих мышей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ростов-на-дону, новости, животные, ростовская область, происшествия
На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей

На балконе арендованной квартиры в Ростове-на-Дону нашли 306 летучих мышей

08:37 07.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону на балконе квартиры поселились летучие мыши – колонию из 306 мышек-вечерниц обнаружили квартиранты, арендовавшие жилье. Беспокойные соседи поселились под обшивкой балкона, сообщила на своей странице в соцсети Ростовская группа помощи рукокрылым.

"Вчера в одной из квартир мы выселили 306 рыжиков. С начала сезона мы уже приняли поштучно сотню мышей... а это значит, что физически мы не потянем больше, – написали волонтеры. – Единственное правильное решение – вывезти мышей на юг. Там сохраняется пока еще теплая погода и мышки смогут прокормить себя и устроиться на зимовку", – говорится в сообщении.

Рыжая вечерница – вид летучих мышей, распространенный в Европе, Азии и Северной Африке. Длина их тела – чуть более шести сантиметров, длина хоста – около 5 см. В природе они живут в глубоких пещерах и дуплах деревьев – видимо, именно с дуплом они "перепутали" углубление в обшивке балкона.
Рыжие вечерницы вылетают на охоту дважды за ночь – после заката и перед рассветом. Они считаются полезными для леса животными, поскольку питаются насекомыми-вредителями.
Недавно на юг переселилась маленькая львица Асада из Мелитополя, где она содержалась в тесной клетке в одной из квартир. Малышка теперь живет в крымском сафари-парке "Тайган", где ее лечат от тяжелых последствий гиподинамии: Асада поступила в парк с переломанными лапами.
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