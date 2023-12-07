https://crimea.ria.ru/20231207/na-balkone-arendovannoy-kvartiry-nashli-300-letuchikh-myshey-1133352179.html

На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей

На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей - РИА Новости Крым, 07.12.2023

На балконе арендованной квартиры нашли 300 летучих мышей

В Ростове-на-Дону на балконе квартиры поселились летучие мыши – колонию из 306 мышек-вечерниц обнаружили квартиранты, арендовавшие жилье. Беспокойные соседи... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T08:37

2023-12-07T08:37

2023-12-07T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону на балконе квартиры поселились летучие мыши – колонию из 306 мышек-вечерниц обнаружили квартиранты, арендовавшие жилье. Беспокойные соседи поселились под обшивкой балкона, сообщила на своей странице в соцсети Ростовская группа помощи рукокрылым.Рыжая вечерница – вид летучих мышей, распространенный в Европе, Азии и Северной Африке. Длина их тела – чуть более шести сантиметров, длина хоста – около 5 см. В природе они живут в глубоких пещерах и дуплах деревьев – видимо, именно с дуплом они "перепутали" углубление в обшивке балкона.Рыжие вечерницы вылетают на охоту дважды за ночь – после заката и перед рассветом. Они считаются полезными для леса животными, поскольку питаются насекомыми-вредителями.Недавно на юг переселилась маленькая львица Асада из Мелитополя, где она содержалась в тесной клетке в одной из квартир. Малышка теперь живет в крымском сафари-парке "Тайган", где ее лечат от тяжелых последствий гиподинамии: Асада поступила в парк с переломанными лапами.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за этоМО: США изучали в Харькове заражение людей болезнями через летучих мышей МО РФ: США финансировали на Украине опыты с коронавирусом летучих мышей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, животные, ростовская область, происшествия