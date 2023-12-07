https://crimea.ria.ru/20231207/kogda-v-sevastopole-provedut-novuyu-vysokovoltnuyu-liniyu-na-fiolent-1133380080.html

Когда в Севастополе проведут новую высоковольтную линию на Фиолент

Когда в Севастополе проведут новую высоковольтную линию на Фиолент - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Когда в Севастополе проведут новую высоковольтную линию на Фиолент

В Севастополе для электроснабжения жителей мыса Фиолент ведут новую высоковольтную линию. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале рассказал и. о. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T20:39

2023-12-07T20:39

2023-12-07T20:39

севастополь

мыс фиолент

михаил развожаев

евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе для электроснабжения жителей мыса Фиолент ведут новую высоковольтную линию. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале рассказал и. о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.На Фиоленте находится несколько садовых товариществ, электроснабжение которых сильно пострадало после обрушившегося на Крым и Севастополь урагана. Кроме того, по словам губернатора Михаила Развожаева, там и до этого велись подключения в хаотичном порядке."Как подключались садовые товарищества, это отдельный вопрос. Называется, кто куда с проводом добежал, туда и воткнул. Понятно, что вся сеть построена совершенно катастрофическим образом. Поэтому одно из первоочередных – это привести в порядок все подключения", - сказал он в эфире.Он добавил, что в будущем на Фиоленте должна появиться большая подстанция, которая позволит делать более надежные технические подсоединения, подключать объекты социальной инфраструктуры, которые там должны появиться. "Она нужна для социальной инфраструктуры, мы завершили поликлинику на 100 посещений в сутки, другие объекты предполагаются, надо продумать, куда их подключать", - сообщил Михаил Развожаев.Вопрос электроснабжения Фиолента подымался на совещании с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, которое сегодня прошло в Севастополе. В ходе этого совещания был утвержден план развития энергетики города, на реализацию которого будет выделено 21,5 млрд рублей. В рамках этого плана будут построены новые объекты и на Фиоленте.На данный момент, по словам губернатора, приводятся в порядок существующие подключения. Строительство новой линии ведется для того, чтобы обеспечить жителей электричеством на период разработки проектов в рамках принятого плана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводовСевастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправокВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

севастополь

мыс фиолент

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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