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Часть Севастополя из-за аварии останется без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Часть Севастополя из-за аварии останется без воды
Часть Севастополя из-за аварии останется без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Часть Севастополя из-за аварии останется без воды
В Севастополе в связи с проведением аварийных работ на сетях городского водопровода в четверг будет приостановлена подача воды абонентам на Северной стороне... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T09:51
2023-12-07T09:51
севастополь
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
вода в крыму
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ на сетях городского водопровода в четверг будет приостановлена подача воды абонентам на Северной стороне города. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".Уточняется, что из-за аварии воды не будет на улице Курчатова, Голландской, 1-4, в переулке Голландском, 1-9, а также в садовых товариществах "Коллективный сад", "Садовод", "Факел", "Горный", "Прибрежное-2", "Сухарный" и "Шкипер".Также в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сутки будет отключена вода в селе Межводное Черноморского района Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВ Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причинаПроект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше
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севастополь, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, новости крыма
Часть Севастополя из-за аварии останется без воды

В Севастополе до вечера отключат воду на Северной стороне и в Голландии

09:51 07.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвария на городском водопроводе
Авария на городском водопроводе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ на сетях городского водопровода в четверг будет приостановлена подача воды абонентам на Северной стороне города. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".
"В связи с аварийными работами на сетях горводопровода до 19 часов не будет производиться подача воды абонентам поселка Голландия и Северной стороны города", – сказано в сообщении.
Уточняется, что из-за аварии воды не будет на улице Курчатова, Голландской, 1-4, в переулке Голландском, 1-9, а также в садовых товариществах "Коллективный сад", "Садовод", "Факел", "Горный", "Прибрежное-2", "Сухарный" и "Шкипер".
Также в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сутки будет отключена вода в селе Межводное Черноморского района Крыма.
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