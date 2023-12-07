https://crimea.ria.ru/20231207/chast-sevastopolya-iz-za-avarii-ostanetsya-bez-vody-1133361370.html

Часть Севастополя из-за аварии останется без воды

Часть Севастополя из-за аварии останется без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Часть Севастополя из-за аварии останется без воды

В Севастополе в связи с проведением аварийных работ на сетях городского водопровода в четверг будет приостановлена подача воды абонентам на Северной стороне... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T09:51

2023-12-07T09:51

2023-12-07T09:51

севастополь

отключение воды в крыму

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением аварийных работ на сетях городского водопровода в четверг будет приостановлена подача воды абонентам на Северной стороне города. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".Уточняется, что из-за аварии воды не будет на улице Курчатова, Голландской, 1-4, в переулке Голландском, 1-9, а также в садовых товариществах "Коллективный сад", "Садовод", "Факел", "Горный", "Прибрежное-2", "Сухарный" и "Шкипер".Также в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сутки будет отключена вода в селе Межводное Черноморского района Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВ Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причинаПроект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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