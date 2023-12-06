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В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
В Черноморском районе Крыма в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет на сутки полностью отключена вода в селе Межводное. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T21:02
2023-12-06T21:02
2023-12-06T21:02
наталья писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет на сутки полностью отключена вода в селе Межводное. Об этом предупредила в своем Telegram-канале глава районной администрации Наталья Писарева.Жителей курортного села просят до 22:00 произвести суточные запасы воды.Черноморский район значительно пострадал во время шторма в Крыму 26-27 ноября. Порывы ветра там достигали 40 метров в секунду – это наибольшие показатели по Крыму. В некоторых населенных пунктах значительно пострадали водопроводные сети, там был организован подвоз воды.По данным МЧС, в Межводном была подтоплена дорога, в результате чего было остановлено движение по трассе Черноморское – Воинка. Около 12 домовладений было подтоплено, сообщил глава МЧС Сергей Садаклиев.Проезд по участку дороги в Межводном был восстановлен 28 ноября благодаря работе сотрудников МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамДесятки тысяч крымчан остаются без света и воды после штормаВ Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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наталья писарева, водоснабжение, вода в крыму, вода крыма, черноморский район, новости, новости крыма
В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
В пострадавшем от урагана селе Межводное Черноморского района Крыма на сутки отключат воду