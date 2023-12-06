https://crimea.ria.ru/20231206/v-mezhvodnom-chernomorskogo-rayona-kryma-otklyuchayut-vodu--prichina-1133354454.html

В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина

В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина

В Черноморском районе Крыма в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет на сутки полностью отключена вода в селе Межводное. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T21:02

2023-12-06T21:02

2023-12-06T21:02

наталья писарева

водоснабжение

вода в крыму

вода крыма

черноморский район

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет на сутки полностью отключена вода в селе Межводное. Об этом предупредила в своем Telegram-канале глава районной администрации Наталья Писарева.Жителей курортного села просят до 22:00 произвести суточные запасы воды.Черноморский район значительно пострадал во время шторма в Крыму 26-27 ноября. Порывы ветра там достигали 40 метров в секунду – это наибольшие показатели по Крыму. В некоторых населенных пунктах значительно пострадали водопроводные сети, там был организован подвоз воды.По данным МЧС, в Межводном была подтоплена дорога, в результате чего было остановлено движение по трассе Черноморское – Воинка. Около 12 домовладений было подтоплено, сообщил глава МЧС Сергей Садаклиев.Проезд по участку дороги в Межводном был восстановлен 28 ноября благодаря работе сотрудников МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамДесятки тысяч крымчан остаются без света и воды после штормаВ Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории

черноморский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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