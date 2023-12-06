https://crimea.ria.ru/20231206/glavnye-novosti-kryma-6-dekabrya-1133356835.html

Главные новости Крыма: 6 декабря

Главные новости Крыма: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Главные новости Крыма: 6 декабря

Новоназначенный крымский митрополит Тихон готовится представить крымчанам свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок". В Крыму приняли бюджет республики... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T22:52

2023-12-06T22:52

2023-12-06T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новоназначенный крымский митрополит Тихон готовится представить крымчанам свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок". В Крыму приняли бюджет республики на три года. Сергей Аксенов начал реформировать "Крымэнерго". Предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионов – взяли деньги "из тумбочки". В Крыму появится новый омбудсмен. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Митрополит Тихон представит книгу, которую писал 10 летПервый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".Монография посвящена событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России. Автор – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон – использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества.Парламент Крыма принял главный документ республикиГосударственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико – скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.В "Крымэнерго" революционные перемены – уволено руководствоГлава республики Сергей Аксенов в ходе рабочего совещания негативно оценил работу предприятия по ликвидации последствий урагана. По его мнению, в "Крымэнерго" плохо налажена связь с потребителями: руководители предприятия не представлены в соцсетях, существующая "горячая" телефонная линия совсем не горячая – она не работает."Руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК "Крымэнерго", – сделал выводы Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, свои претензии к руководству поставщика электроэнергии озвучили в прокуратуре. Там внесли представление в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана в адрес "Крымэнерго", а также в адрес властей Черноморского района.Взяли деньги в тумбочке: предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионовГрабители проникли в частный дом владельца сети гостиниц и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия и брендовую одежду. Четверо подозреваемых в совершении преступления были задержаны в Москве и Подмосковье.Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.

https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-ukraina-ne-vernet-krym--otvet-kongressmena-ssha-1133335496.html

https://crimea.ria.ru/20231206/kak-v-sevastopole-budut-vyschityvat-dokhod-maloimuschey-semi-1133354280.html

https://crimea.ria.ru/20231206/sevastopolskiy-vinzavod-i-esche-4-gupa-privatiziruyut-1133353731.html

https://crimea.ria.ru/20231206/prisvoili-zemlyu-na-35-mln-rubley-v-krymu-budut-sudit-mestnykh-zhiteley-1133346881.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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