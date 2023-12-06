https://crimea.ria.ru/20231206/glavnye-novosti-kryma-6-dekabrya-1133356835.html
Главные новости Крыма: 6 декабря
Главные новости Крыма: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Главные новости Крыма: 6 декабря
Новоназначенный крымский митрополит Тихон готовится представить крымчанам свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок". В Крыму приняли бюджет республики... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T22:52
2023-12-06T22:52
2023-12-06T22:54
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новости крыма
тихон шевкунов
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новоназначенный крымский митрополит Тихон готовится представить крымчанам свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок". В Крыму приняли бюджет республики на три года. Сергей Аксенов начал реформировать "Крымэнерго". Предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионов – взяли деньги "из тумбочки". В Крыму появится новый омбудсмен. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Митрополит Тихон представит книгу, которую писал 10 летПервый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".Монография посвящена событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России. Автор – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон – использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества.Парламент Крыма принял главный документ республикиГосударственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико – скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.В "Крымэнерго" революционные перемены – уволено руководствоГлава республики Сергей Аксенов в ходе рабочего совещания негативно оценил работу предприятия по ликвидации последствий урагана. По его мнению, в "Крымэнерго" плохо налажена связь с потребителями: руководители предприятия не представлены в соцсетях, существующая "горячая" телефонная линия совсем не горячая – она не работает."Руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК "Крымэнерго", – сделал выводы Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, свои претензии к руководству поставщика электроэнергии озвучили в прокуратуре. Там внесли представление в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана в адрес "Крымэнерго", а также в адрес властей Черноморского района.Взяли деньги в тумбочке: предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионовГрабители проникли в частный дом владельца сети гостиниц и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия и брендовую одежду. Четверо подозреваемых в совершении преступления были задержаны в Москве и Подмосковье.Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.
https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-ukraina-ne-vernet-krym--otvet-kongressmena-ssha-1133335496.html
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https://crimea.ria.ru/20231206/sevastopolskiy-vinzavod-i-esche-4-gupa-privatiziruyut-1133353731.html
https://crimea.ria.ru/20231206/prisvoili-zemlyu-na-35-mln-rubley-v-krymu-budut-sudit-mestnykh-zhiteley-1133346881.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, тихон шевкунов, гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, крымский бюджет, алушта, ирина кивико, соцзащита, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Новоназначенный крымский митрополит Тихон готовится представить крымчанам свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок". В Крыму приняли бюджет республики на три года. Сергей Аксенов начал реформировать "Крымэнерго". Предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионов – взяли деньги "из тумбочки". В Крыму появится новый омбудсмен.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Митрополит Тихон представит книгу, которую писал 10 лет
Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок"
составит 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник".
Монография посвящена событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России. Автор – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон – использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества.
Парламент Крыма принял главный документ республики
Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико – скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.
Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены
, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены.
В "Крымэнерго" революционные перемены – уволено руководство
Глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочего совещания негативно оценил работу предприятия по ликвидации последствий урагана. По его мнению, в "Крымэнерго" плохо налажена связь с потребителями
: руководители предприятия не представлены в соцсетях, существующая "горячая" телефонная линия совсем не горячая – она не работает.
"Руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК "Крымэнерго", – сделал выводы Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, свои претензии к руководству поставщика электроэнергии озвучили в прокуратуре
. Там внесли представление в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана в адрес "Крымэнерго", а также в адрес властей Черноморского района.
Взяли деньги в тумбочке: предпринимателя из Алушты ограбили на семь миллионов
Грабители проникли в частный дом владельца сети гостиниц и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей
, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия и брендовую одежду. Четверо подозреваемых в совершении преступления были задержаны в Москве и Подмосковье.
Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.