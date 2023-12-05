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Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана
Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана
Двадцать домов в Евпатории все еще остаются без электроснабжения после урагана, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила во вторник... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T19:25
2023-12-05T19:25
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
евпатория
елена демидова
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Двадцать домов в Евпатории все еще остаются без электроснабжения после урагана, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила во вторник мэр города Елена Демидова."На сегодняшний день порядка 20 домов остаются без электроснабжения. Причина - повреждение линий электропередач и отсутствие собственников жилья. Сотрудники "Крымэнерго" продолжают работы", - написала Демидова в своем Telegram- канале.По ее данным, к этому времени отремонтированы 39 поврежденных кровель. Из 93 домов подтопленными остаются еще два. Из 960-ти поваленных деревьев убраны 642, санитарная очистка территорий продолжается.Как сообщалось ранее, к утру понедельника в Крыму практически полностью восстановили электроснабжение после шторма, от воды освободили 103 домовладения, 56 дачных домов и 145 приусадебных участков. Также убрано 3116 из 3419 упавших деревьев. Из 1082 поврежденных кровель восстановлены 543, в работе находятся 539. К ликвидации последствий ЧС в Крыму привлечено около трех тысяч человек и 350 единиц техники. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начальник Черноморского РЭС уволен из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Такие же решения будут приняты и в отношении начальника РЭС в Сакском районе. При этом кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. Вечером во вторник было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Раздольненском районе.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, елена демидова, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана

В Евпатории двадцать домов все еще обесточены и два подтоплены после урагана - мэр

19:25 05.12.2023
 
© Telegram Елена ДемидоваУстранение последствий урагана в Евпатории
Устранение последствий урагана в Евпатории
© Telegram Елена Демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Двадцать домов в Евпатории все еще остаются без электроснабжения после урагана, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила во вторник мэр города Елена Демидова.
"На сегодняшний день порядка 20 домов остаются без электроснабжения. Причина - повреждение линий электропередач и отсутствие собственников жилья. Сотрудники "Крымэнерго" продолжают работы", - написала Демидова в своем Telegram- канале.
По ее данным, к этому времени отремонтированы 39 поврежденных кровель. Из 93 домов подтопленными остаются еще два. Из 960-ти поваленных деревьев убраны 642, санитарная очистка территорий продолжается.
Как сообщалось ранее, к утру понедельника в Крыму практически полностью восстановили электроснабжение после шторма, от воды освободили 103 домовладения, 56 дачных домов и 145 приусадебных участков. Также убрано 3116 из 3419 упавших деревьев. Из 1082 поврежденных кровель восстановлены 543, в работе находятся 539. К ликвидации последствий ЧС в Крыму привлечено около трех тысяч человек и 350 единиц техники.
При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начальник Черноморского РЭС уволен из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Такие же решения будут приняты и в отношении начальника РЭС в Сакском районе. При этом кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. Вечером во вторник было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Раздольненском районе.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЕвпаторияЕлена ДемидоваОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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