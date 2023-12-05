https://crimea.ria.ru/20231205/skolko-domov-v-evpatorii-ostayutsya-bez-sveta-posle-uragana-1133328697.html

Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана

Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана

Двадцать домов в Евпатории все еще остаются без электроснабжения после урагана, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила во вторник... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T19:25

2023-12-05T19:25

2023-12-05T19:25

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

евпатория

елена демидова

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133328204_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_4d133bbdc1aa82b500608537e40e90b5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Двадцать домов в Евпатории все еще остаются без электроснабжения после урагана, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила во вторник мэр города Елена Демидова."На сегодняшний день порядка 20 домов остаются без электроснабжения. Причина - повреждение линий электропередач и отсутствие собственников жилья. Сотрудники "Крымэнерго" продолжают работы", - написала Демидова в своем Telegram- канале.По ее данным, к этому времени отремонтированы 39 поврежденных кровель. Из 93 домов подтопленными остаются еще два. Из 960-ти поваленных деревьев убраны 642, санитарная очистка территорий продолжается.Как сообщалось ранее, к утру понедельника в Крыму практически полностью восстановили электроснабжение после шторма, от воды освободили 103 домовладения, 56 дачных домов и 145 приусадебных участков. Также убрано 3116 из 3419 упавших деревьев. Из 1082 поврежденных кровель восстановлены 543, в работе находятся 539. К ликвидации последствий ЧС в Крыму привлечено около трех тысяч человек и 350 единиц техники. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начальник Черноморского РЭС уволен из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Такие же решения будут приняты и в отношении начальника РЭС в Сакском районе. При этом кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 18 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. Вечером во вторник было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Раздольненском районе.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба в Крыму составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, елена демидова, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма