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Как работает Керченская переправа 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Как работает Керченская переправа 5 декабря
Как работает Керченская переправа 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Как работает Керченская переправа 5 декабря
Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-05T10:25
2023-12-05T10:25
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крепость керчь
порт кавказ
порт крым
морской транспорт
керченский пролив
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Согласно прогнозу Росгидромета, 5 декабря ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +8…9 градусов. За прошедшие сутки паромы выполнили восемь рейсов. Всего с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны паромы перевезли 400 614 пассажиров и 229 618 грузовых автомобилей. В общей сложности выполнено 6 696 рейсов.Сейчас паромы доставляют через паром грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мост.Рано утром во вторник автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, а через несколько часов возобновлено.Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусовКак работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском краеЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крепость керчь, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, керченский пролив, инфографика
Как работает Керченская переправа 5 декабря

Керченская переправа 5 декабря работает по фактической погоде

10:25 05.12.2023
 
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 5.12.23
Согласно прогнозу Росгидромета, 5 декабря ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +8…9 градусов.
За прошедшие сутки паромы выполнили восемь рейсов. Всего с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны паромы перевезли 400 614 пассажиров и 229 618 грузовых автомобилей. В общей сложности выполнено 6 696 рейсов.
Сейчас паромы доставляют через паром грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мост.
Рано утром во вторник автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, а через несколько часов возобновлено.
Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали.
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