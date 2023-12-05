https://crimea.ria.ru/20231205/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-5-dekabrya-1133313168.html

Как работает Керченская переправа 5 декабря

Как работает Керченская переправа 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Как работает Керченская переправа 5 декабря

Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-05T10:25

2023-12-05T10:25

2023-12-05T10:25

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крепость керчь

порт кавказ

порт крым

морской транспорт

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_7a67885876538366acdec3f60638c116.jpg

Согласно прогнозу Росгидромета, 5 декабря ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +8…9 градусов. За прошедшие сутки паромы выполнили восемь рейсов. Всего с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны паромы перевезли 400 614 пассажиров и 229 618 грузовых автомобилей. В общей сложности выполнено 6 696 рейсов.Сейчас паромы доставляют через паром грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мост.Рано утром во вторник автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, а через несколько часов возобновлено.Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусовКак работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском краеЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крепость керчь, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, керченский пролив, инфографика