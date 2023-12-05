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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T07:38
2023-12-05T07:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход перекрыли ночью 5 декабря. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Крым. 22 украинских дрона были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом. Около 6 утра еще четыре БПЛА сбили и два перехватили над акваторией Азовского моря.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231204/kerchenskaya-pereprava-grafik-raboty-i-kolichestvo-paromov-1133292387.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

07:38 05.12.2023 (обновлено: 07:44 05.12.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Транспортный переход перекрыли ночью 5 декабря. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Крым. 22 украинских дрона были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом. Около 6 утра еще четыре БПЛА сбили и два перехватили над акваторией Азовского моря.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Инфографика - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 13:51Инфографика
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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