https://crimea.ria.ru/20231205/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1133193240.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T07:38

2023-12-05T07:38

2023-12-05T07:44

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход перекрыли ночью 5 декабря. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Крым. 22 украинских дрона были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом. Около 6 утра еще четыре БПЛА сбили и два перехватили над акваторией Азовского моря.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20231204/kerchenskaya-pereprava-grafik-raboty-i-kolichestvo-paromov-1133292387.html

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крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край