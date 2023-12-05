Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины
Два миллиарда на водоводы, канализацию и теплосети получила Херсонщина – власти
© Telegram Андрей АлексеенкоПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проверил котельные региона
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, первая очередь работ по ремонту водоводов и канализации стартует в Геническе.
"Во временном административном центре области – курортном городе Геническ – начинаем тотальную модернизацию системы водопровода и канализации. За 32 года – почти 100% износа. В ближайшие дни начнем капремонт городских очистных сооружений, перекладку подводящих сетей – строительство канализационного коллектора. Планируем также замену магистральных участков водопровода", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, проект модернизации сетей в Геническе обойдется в сумму более 885 млн рублей, которые выделены по программе Специального казначейского кредита. Всего по этой программе область получила 2 млрд рублей, на которые местные власти капитально отремонтируют 34 объекта водоснабжения и 20 – теплоснабжения по всей области.
Раннее за счет федеральных средств были проведены работы по реконструкции газопровода из Крыма в Херсонскую область, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме.
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