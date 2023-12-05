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Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины
Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины
Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T07:24
2023-12-05T07:24
херсонская область
андрей алексеенко
геническ
новости
новые регионы россии
благоустройство
правительство россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, первая очередь работ по ремонту водоводов и канализации стартует в Геническе.По его словам, проект модернизации сетей в Геническе обойдется в сумму более 885 млн рублей, которые выделены по программе Специального казначейского кредита. Всего по этой программе область получила 2 млрд рублей, на которые местные власти капитально отремонтируют 34 объекта водоснабжения и 20 – теплоснабжения по всей области.Раннее за счет федеральных средств были проведены работы по реконструкции газопровода из Крыма в Херсонскую область, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме. Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджетаВ Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в КрымВ обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
херсонская область
геническ
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, андрей алексеенко, геническ, новости, новые регионы россии, благоустройство, правительство россии, россия
Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины

Два миллиарда на водоводы, канализацию и теплосети получила Херсонщина – власти

07:24 05.12.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проверил котельные региона
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проверил котельные региона
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, первая очередь работ по ремонту водоводов и канализации стартует в Геническе.

"Во временном административном центре области – курортном городе Геническ – начинаем тотальную модернизацию системы водопровода и канализации. За 32 года – почти 100% износа. В ближайшие дни начнем капремонт городских очистных сооружений, перекладку подводящих сетей – строительство канализационного коллектора. Планируем также замену магистральных участков водопровода", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, проект модернизации сетей в Геническе обойдется в сумму более 885 млн рублей, которые выделены по программе Специального казначейского кредита. Всего по этой программе область получила 2 млрд рублей, на которые местные власти капитально отремонтируют 34 объекта водоснабжения и 20 – теплоснабжения по всей области.
Раннее за счет федеральных средств были проведены работы по реконструкции газопровода из Крыма в Херсонскую область, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоГеническНовостиНовые регионы РоссииБлагоустройствоПравительство РоссииРоссия
 
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