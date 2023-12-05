https://crimea.ria.ru/20231205/dva-milliarda-rubley-napravyat-na-modernizatsiyu-setey-khersonschiny-1133305920.html

Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины

Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Два миллиарда рублей направят на модернизацию сетей Херсонщины

Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T07:24

2023-12-05T07:24

2023-12-05T07:24

херсонская область

андрей алексеенко

геническ

новости

новые регионы россии

благоустройство

правительство россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131922764_0:209:1280:929_1920x0_80_0_0_b91ab27f3e9fde4bc1be29bda59f37d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Два миллиарда рублей направлено на модернизацию сетей Херсонской области, средства выделены Кабмином России. Как сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, первая очередь работ по ремонту водоводов и канализации стартует в Геническе.По его словам, проект модернизации сетей в Геническе обойдется в сумму более 885 млн рублей, которые выделены по программе Специального казначейского кредита. Всего по этой программе область получила 2 млрд рублей, на которые местные власти капитально отремонтируют 34 объекта водоснабжения и 20 – теплоснабжения по всей области.Раннее за счет федеральных средств были проведены работы по реконструкции газопровода из Крыма в Херсонскую область, это позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме. Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджетаВ Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в КрымВ обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ

херсонская область

геническ

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, геническ, новости, новые регионы россии, благоустройство, правительство россии, россия