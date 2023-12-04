https://crimea.ria.ru/20231204/protezy-boytsam-svo-skolko-chelovek-v-krymu-obespechili-za-schet-byudzheta-1133296534.html
Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
В Крыму более 30 военнослужащих-участников специальной военной операции, получивших увечья в результате боевых действий, обеспечены высокотехнологичными... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T18:02
2023-12-04T18:02
2023-12-04T18:02
протезирование
виктория потеряйко
новости крыма
елена лось
министерство труда и соцзащиты крыма
соцзащита
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 30 военнослужащих-участников специальной военной операции, получивших увечья в результате боевых действий, обеспечены высокотехнологичными дорогостоящими протезами за счет бюджета. Об этом сообщила заместитель управляющего крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Виктория Потеряйко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, пятеро военнослужащих обратились в отделение Фонда за предоставлением санаторно-курортного лечения. Двум бойцам путевки уже выданы, остальные получат их в начале следующего года.Замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось отметила, что в республике действует широкий спектр социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это жилищное обеспечение, бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, денежное довольствие, право выхода на пенсию после 20 лет службы в Вооруженных силах, система страхования жизни и здоровья, льготы на оплату коммунальных услуг. Значимые функции в этой работе выполняет отделение Государственного фонда "Защитники Отечества".Ранее в расположенном в Симферополе Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн открылось новое отделение, в котором участники СВО, страдающие нарушениями функций периферической нервной и костно-мышечной систем, смогут пройти реабилитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьВ Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВОИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО
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протезирование, виктория потеряйко, новости крыма, елена лось, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
Более 30 участников СВО из Крыма бесплатно получили протезы стоимостью 3,5-6 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 30 военнослужащих-участников специальной военной операции, получивших увечья в результате боевых действий, обеспечены высокотехнологичными дорогостоящими протезами за счет бюджета. Об этом сообщила заместитель управляющего крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Виктория Потеряйко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы держим на контроле обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. На сегодняшний день к нам обратились 37 человек, они обеспечиваются в первоочередном порядке. В основном это высокотехнологичные протезы рук, ног с очень высокой стоимостью – от 3,5 миллионов до 6 миллионов рублей", – сказала она.
Кроме того, пятеро военнослужащих обратились в отделение Фонда за предоставлением санаторно-курортного лечения. Двум бойцам путевки уже выданы, остальные получат их в начале следующего года.
Замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось отметила, что в республике действует широкий спектр социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это жилищное обеспечение, бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, денежное довольствие, право выхода на пенсию после 20 лет службы в Вооруженных силах, система страхования жизни и здоровья, льготы на оплату коммунальных услуг. Значимые функции в этой работе выполняет отделение Государственного фонда "Защитники Отечества".
"В фонде "Защитники Отечества" у нас по муниципальным образованиям закреплены социальные координаторы, которые непосредственно взаимодействуют с местными органами власти и со всеми министерствами и ведомствами, задействованными в этой работе. Каждый случай индивидуален, поэтому все отрабатывается в ручном режиме. Вопросы оказания помощи нашим бойцам находятся на жестком контроле главы республики. Все обращения оперативно отрабатываются", – отметила замминистра.
Ранее в расположенном в Симферополе Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн открылось новое отделение
, в котором участники СВО, страдающие нарушениями функций периферической нервной и костно-мышечной систем, смогут пройти реабилитацию.
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